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ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ-ਸਪੇਨ ਖਿਤਾਬੀ ਮੈਚ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ

ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਬਨਾਮ ਸਪੇਨ ਦੇ ਖਿਤਾਬੀ ਮੈਚ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੋ...

FIFA World Cup Final Live Streaming
ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਬਨਾਮ ਸਪੇਨ ਖਿਤਾਬੀ ਮੁਕਾਬਲਾ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 19, 2026 at 5:59 PM IST

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FIFA World Cup Final Live Streaming: ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਈਵੈਂਟ, ਫਾਈਨਲ ਲਈ ਮੰਚ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਿਓਨਲ ਮੇਸੀ ਦੀ ਅਰਜਨਟੀਨਾ 20 ਜੁਲਾਈ (ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 12:30 ਵਜੇ) ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਮੈਟਲਾਈਫ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸਪੇਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗੀ।

ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਖੇਡ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ 19 ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਪੇਨ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗੋਲ ਖਾਧਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਮੈਸੀ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ "ਮਸੀਹਾ" ਅਤੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਲਿਓਨਲ ਮੇਸੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਸੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2022 ਜਿੱਤਣ ਵੇਲੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਜਾਦੂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣਗੇ। ਕਪਤਾਨ ਮੈਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅੱਠ ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਚ ਹਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। 39 ਸਾਲਾ ਮੈਸੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅੰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਯਮਲ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰੇਗਾ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 19 ਸਾਲਾ ਲੈਮਿਨ ਯਮਲ ਉਸਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਮੈਸੀ ਨੇ 2007 ਵਿੱਚ ਯਮਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਈ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਂਦਿਆਂ। ਉਸਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਉਸਦੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਮਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਪੇਨ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਚਾਅ ਵੀ ਉਸਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਰੋਡਰੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੂਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੇਡ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਟੀਮ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਪੇਨ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 2010 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਉਹ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟਰਾਫੀਆਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਸੱਤਵੀਂ ਟੀਮ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਆਪਣੇ ਚੌਥੇ ਖਿਤਾਬ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏਗਾ।

ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਵੇਰਵੇ

ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਕਦੋਂ ਹੈ?

ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਈਸਟ ਰਦਰਫੋਰਡ ਦੇ ਮੈਟਲਾਈਫ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ 'ਨਿਊਯਾਰਕ-ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਸਟੇਡੀਅਮ' ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਬਨਾਮ ਸਪੇਨ ਮੈਚ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੁਪਹਿਰ 3:00 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 12:30 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਫਾਈਨਲ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕ ਸਪੇਨ ਬਨਾਮ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਫਾਈਨਲ ਨੂੰ ZEE ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ 8 ਸਪੋਰਟਸ SD ਅਤੇ HD ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟਾਈਟਲ ਮੈਚ DD ਸਪੋਰਟਸ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਡਿਸ਼ ਟੀਵੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਸਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਚ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ZEE5 ਐਪ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਸਕੁਐਡ

ਸਪੇਨ

ਗੋਲਕੀਪਰ: ਉਨਾਈ ਸਾਈਮਨ, ਡੇਵਿਡ ਰਾਇਆ, ਜੋਨ ਗਾਰਸੀਆ।

ਡਿਫੈਂਡਰ: ਪੇਡਰੋ ਪੋਰੋ, ਮਾਰਕੋਸ ਲੋਰੇਂਟੇ, ਅਮੇਰਿਕ ਲਾਪੋਰਟੇ, ਪੌ ਕੁਬਾਰਸੀ, ਮਾਰਕ ਪੁਬਿਲ, ਐਰਿਕ ਗਾਰਸੀਆ, ਮਾਰਕ ਕੁਕੁਰੇਲਾ, ਅਲੇਜੈਂਡਰੋ ਗ੍ਰਿਮਾਲਡੋ।

ਮਿਡਫੀਲਡਰ: ਰੋਡਰੀਗੋ ਹਰਨਾਂਡੇਜ਼, ਮਾਰਟਿਨ ਜ਼ੁਬੀਮੇਂਡੀ, ਪੇਡਰੀ ਗੋਂਜ਼ਾਲੇਜ਼, ਫੈਬੀਅਨ ਰੁਇਜ਼, ਮਿਕੇਲ ਮੇਰਿਨੋ, ਪਾਬਲੋ ਪੇਜ਼ 'ਗੇਵੀ', ਅਲੈਕਸ ਬੇਨਾ।

ਫਾਰਵਰਡ: ਮਿਕੇਲ ਓਅਰਜ਼ਾਬਲ, ਲਾਮਿਨ ਯਾਮਲ, ਫੇਰਾਨ ਟੋਰੇਸ, ਬੋਰਜਾ ਇਗਲੇਸੀਆਸ, ਦਾਨੀ ਓਲਮੋ, ਵਿਕਟਰ ਮੁਨੋਜ਼, ਨਿਕੋ ਵਿਲੀਅਮਜ਼, ਯੇਰੇਮੀ ਪਿਨ।

ਅਰਜਨਟੀਨਾ

ਗੋਲਕੀਪਰ: ਐਮਿਲਿਆਨੋ ਮਾਰਟੀਨੇਜ਼, ਗੇਰੋਨਿਮੋ ਰੁਲੀ, ਜੁਆਨ ਮੁਸੋ

ਡਿਫੈਂਡਰ: ਨਾਹੁਏਲ ਮੋਲਿਨਾ, ਗੋਂਜ਼ਾਲੋ ਮੋਂਟੀਏਲ, ਕ੍ਰਿਸਟੀਅਨ ਰੋਮੇਰੋ, ਲਿਓਨਾਰਡੋ ਬਲੇਰਡੀ, ਨਿਕੋਲਸ ਓਟਾਮੇਂਡੀ, ਲਿਸੈਂਡਰੋ ਮਾਰਟੀਨੇਜ਼, ਨਿਕੋਲਸ ਟੈਗਲਿਯਾਫੀਕੋ, ਫੈਕੁੰਡੋ ਮੇਡੀਨਾ।

ਮਿਡਫੀਲਡਰ: ਲਿਏਂਡਰੋ ਪਰੇਡਸ, ਅਲੈਕਸਿਸ ਮੈਕ ਐਲੀਸਟਰ, ਰੋਡਰੀਗੋ ਡੀ ਪੌਲ, ਜਿਓਵਾਨੀ ਲੋ ਸੇਲਸੋ, ਐਕਸੀਵੇਲ ਪਲਾਸੀਓਸ, ਐਂਜ਼ੋ ਫਰਨਾਂਡੇਜ਼, ਵੈਲੇਨਟਿਨ ਬਾਰਕੋ।

ਫਾਰਵਰਡ: ਲਿਓਨੇਲ ਮੇਸੀ, ਜੂਲੀਅਨ ਅਲਵਾਰੇਜ਼, ਲੌਟਾਰੋ ਮਾਰਟੀਨੇਜ਼, ਥਿਆਗੋ ਅਲਮਾਡਾ, ਨਿਕੋਲਸ ਪਾਜ਼, ਨਿਕੋਲਸ ਗੋਂਜ਼ਾਲੇਜ਼, ਗਿਉਲਿਆਨੋ ਸਿਮਿਓਨ, ਜੋਸ ਮੈਨੁਅਲ ਲੋਪੇਜ਼।

ਰੈਫਰੀ: ਸਲਾਵਕੋ ਵਿੰਸਿਕ

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