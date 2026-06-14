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INDW vs PAKW Live: ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਜੇਮੀਮਾਹ 1 ਦੌੜ 'ਤੇ ਆਊਟ

women T20 World Cup 2026
ਮਹਿਲਾ ਟੀ 20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 14, 2026 at 6:49 PM IST

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Updated : June 14, 2026 at 7:30 PM IST

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ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਸਪੋਰਟਸ ਟੀਮ ਦੇ ਲਾਈਵ ਪੇਜ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ, ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮਾਂ ਐਜਬੈਸਟਨ, ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਕਪਤਾਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਾਈਵ ਪੇਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ।

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7:29 PM, 14 Jun 2026 (IST)

INDW vs PAKW Live Updates: ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਵਿਕਟ 18 ਦੇ ਕੁੱਲ ਸਕੋਰ 'ਤੇ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਮੀਮਾ ਰੌਡਰਿਗਜ਼ 7 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 1 ਦੌੜ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਤਸਮੀਆ ਰੁਬਾਬ ਦੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਨਤਾਲੀਆ ਪਰਵੇਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਕੈਚ ਹੋ ਗਈ। ਨਤਾਲੀਆ ਕੈਚ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖੁੰਝ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰ ਲਿਆ। 4 ਓਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਕੋਰ 2 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 20 ਦੌੜਾਂ ਸੀ।

7:10 PM, 14 Jun 2026 (IST)

INDW vs PAKW Live Updates: ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ

ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਮੈਚ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਪਿਨਰ ਸਾਦੀਆ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਛੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇਜ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਪੰਜਵੀਂ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਪਿਨ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੈਚ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਨਮਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਿਲੀ। ਸ਼ੇਫਾਲੀ 5 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 6 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ।

6:55 PM, 14 Jun 2026 (IST)

INDW vs PAKW Live Updates: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਲੇਇੰਗ-11

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਹਿਲਾ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ: ਗੁਲ ਫਿਰੋਜ਼ਾ, ਮੁਨੀਬਾ ਅਲੀ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਆਇਸ਼ਾ ਜ਼ਫਰ, ਸਾਇਰਾ ਜਬੀਨ, ਆਲੀਆ ਰਿਆਜ਼, ਨਤਾਲੀਆ ਪਰਵੇਜ਼, ਫਾਤਿਮਾ ਸਨਾ (ਕਪਤਾਨ), ਰਮੀਨ ਸ਼ਮੀਮ, ਨਸ਼ਰਾ ਸੰਧੂ, ਤਸਮੀਆ ਰੁਬਾਬ, ਸਾਦੀਆ ਇਕਬਾਲ।

6:53 PM, 14 Jun 2026 (IST)

INDW vs PAKW Live Updates: ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਲੇਇੰਗ-11

ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ: ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ, ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਵਰਮਾ, ਜੇਮਿਮਾ ਰੌਡਰਿਗਜ਼, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ (ਕਪਤਾਨ), ਭਾਰਤੀ ਫੁਲਮਾਲੀ, ਰਿਚਾ ਘੋਸ਼ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਰੁੰਧਤੀ ਰੈੱਡੀ, ਸ਼੍ਰੇਅੰਕਾ ਪਾਟਿਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨੀ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਗੌੜ।

6:45 PM, 14 Jun 2026 (IST)

INDW vs PAKW Live: ਭਾਰਤ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਕਪਤਾਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ।

6:44 PM, 14 Jun 2026 (IST)

INDW vs PAKW Live: ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਕਾਰਡ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 16 ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੱਥ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 16 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਵਾਰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਛੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Last Updated : June 14, 2026 at 7:30 PM IST

TAGGED:

INDW VS PAKW IN T20 WORLD CUP 2026
INDW VS PAKW LIVE SCORE
ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ
ਮਹਿਲਾ ਟੀ 20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026
INDW VS PAKW LIVE SCORE UPDATES

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