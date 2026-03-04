ETV Bharat / sports

SA vs NZ Semifinal Live:ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਝਟਕਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਸੰਭਲਿਆ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ,ਪਾਵਰ ਪਲੇਅ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਉੱਤੇ ਸਕੋਰ:48-2

SOUTH AFRICA VS NEW ZEALAND
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਬਨਾਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 4, 2026 at 6:36 PM IST

Updated : March 4, 2026 at 7:39 PM IST

T20 World Cup Semifinal Live: ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਸਪੋਰਟਸ ਟੀਮ ਦੇ ਲਾਈਵ ਪੇਜ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਈਡਨ ਗਾਰਡਨ ਵਿਖੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਟੀਮ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਚ ਹਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਇਕਲੌਤੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਮੈਚ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਚ ਬਾਰੇ ਹਰ ਮਿੰਟ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਨਾਲ...

LIVE FEED

7:37 PM, 4 Mar 2026 (IST)

ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਨਾ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਪਲੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਦਾ ਸਕੋਰ 48/2

ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਓਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 48 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। 12 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਪਤਾਨ ਮਾਰਕਰਾਮ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਵਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 36 ਦੌੜਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਹਨ।


7:26 PM, 4 Mar 2026 (IST)

SA vs NZ Live Score: ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਦੋਹਰਾ ਝਟਕਾ

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਦੂਜੇ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕੁੱਲ੍ਹ ਸਕੋਰ 12 ਦੌੜਾਂ ਸੀ। ਕੋਲ ਮੈਕੋਂਚੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀ ਕੌਕ (10) ਨੂੰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਹੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਰਿਆਨ ਰਿਕਲਟਨ ਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਡਕ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਟੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।

6:53 PM, 4 Mar 2026 (IST)

SA vs NZ Semifinal Live: ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਪਲੇਇੰਗ-11

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਪਲੇਇੰਗ XI: ਟਿਮ ਸੇਫਰਟ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਫਿਨ ਐਲਨ, ਰਾਚਿਨ ਰਵਿੰਦਰ, ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ, ਮਾਰਕ ਚੈਪਮੈਨ, ਡੈਰਿਲ ਮਿਸ਼ੇਲ, ਜੇਮਸ ਨੀਸ਼ਮ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ (ਕਪਤਾਨ), ਕੋਲ ਮੈਕੋਂਚੀ, ਮੈਟ ਹੈਨਰੀ, ਲੌਕੀ ਫਰਗੂਸਨ।

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਪਲੇਇੰਗ XI: ਏਡੇਨ ਮਾਰਕਰਾਮ (ਕਪਤਾਨ), ਕੁਇੰਟਨ ਡੀ ਕੌਕ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਰਿਆਨ ਰਿਕੇਲਟਨ, ਡੇਵਾਲਡ ਬ੍ਰੂਵਿਸ, ਡੇਵਿਡ ਮਿਲਰ, ਟ੍ਰਿਸਟਨ ਸਟੱਬਸ, ਮਾਰਕੋ ਜੈਨਸਨ, ਕੋਰਬਿਨ ਬੋਸ਼, ਕਾਗੀਸੋ ਰਬਾਡਾ, ਕੇਸ਼ਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਲੁੰਗੀ ਨਗੀਡੀ।

6:51 PM, 4 Mar 2026 (IST)

SA vs NZ Semifinal Live: ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਟਾਸ

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਟਾਸ ਸਮੇਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਪਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਟੀਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ।

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਏਡੇਨ ਮਾਰਕਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੱਲੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਚੰਗਾ ਸਕੋਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ, ਅਤੇ ਨਾਕਆਊਟ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਬਾਡਾ, ਮਾਰਕੋ ਜੈਨਸਨ ਅਤੇ ਕੇਸ਼ਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ।"

6:44 PM, 4 Mar 2026 (IST)

SA vs NZ Semifinal Live: ਨਾਕਆਊਟ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ​​ਰਿਕਾਰਡ

ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਪਰ ਆਈਸੀਸੀ ਈਵੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਕਆਊਟ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਨਾਕਆਊਟ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤਿੰਨੋਂ ਵਾਰ ਹਾਰਿਆ ਹੈ।

25 ਮਾਰਚ, 2011 – ਮੀਰਪੁਰ: ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ 2011 ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ 49 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।

24 ਮਾਰਚ, 2015 – ਆਕਲੈਂਡ: ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ 2015 ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।

5 ਮਾਰਚ, 2025 – ਲਾਹੌਰ: ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ 2025 ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ 50 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।

6:32 PM, 4 Mar 2026 (IST)

SA vs NZ Semifinal Live: ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ

ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਸੱਤ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਆਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ।

19 ਸਤੰਬਰ, 2007 - ਡਰਬਨ: ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਛੇ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ।

9 ਜੂਨ, 2009 - ਲਾਰਡਜ਼: ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਰਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ।

6 ਮਈ, 2010 - ਬ੍ਰਿਜਟਾਊਨ: ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ 13 ਰਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ

24 ਮਾਰਚ, 2014 - ਚਟਗਾਓਂ: ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਰਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ

14 ਫਰਵਰੀ, 2026 - ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ: ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਸੱਤ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ

Last Updated : March 4, 2026 at 7:39 PM IST

