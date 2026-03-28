RCB vs SRH Live: IPL ਦਾ ਮਹਾਂਕੁੰਭ ਸ਼ੁਰੂ, RCB ਟਾਮ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ

RCB VS SRH
ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ ਬਨਾਮ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 28, 2026 at 7:33 PM IST

ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ (RCB) ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ, ਐਮ. ਚਿੰਨਾਸਵਾਮੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ (SRH) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਚ ਦੇ ਹਰ ਮਿੰਟ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਜ ਨਾਲ

7:37 PM, 28 Mar 2026 (IST)

RCB vs SRH Live Updates: ਅਭਿਨੰਦਨ ਸਿੰਘ ਨੇ RCB ਲਈ ਕੀਤਾ ਡੈਬਿਊ

ਅੱਜ ਆਰਸੀਬੀ ਲਈ ਦੋ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣਾ ਡੈਬਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਜੈਕਬ ਡਫੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ 28 ਸਾਲਾ ਅਭਿਨੰਦਨ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਣਹਾਰ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦਾ ਮੱਧਮ-ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਟੀ20 ਲੀਗ ਦੌਰਾਨ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਖਨਊ ਫਾਲਕਨਜ਼ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, 10 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4/26 ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਅਭਿਨੰਦਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੇਕੇਆਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨੈੱਟ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ 2025 ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ₹30 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ।

7:34 PM, 28 Mar 2026 (IST)

RCB vs SRH Live Updates: RCB ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ

ਆਰਸੀਬੀ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਰਜਤ ਪਾਟੀਦਾਰ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਟਾਸ 'ਤੇ, ਰਜਤ ਪਾਟੀਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਟੀਮ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ, ਹਰ ਕੋਈ ਫਿੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੈਚ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਰਸੀ 'ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।"

ਟਾਸ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵਿਕਟ ਤਾਜ਼ਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰੋ ਜਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਲੈਅ ਵਿੱਚ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।"

7:32 PM, 28 Mar 2026 (IST)

RCB vs SRH Live Updates: ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਪਲੇਇੰਗ 11

ਰਾਇਲ ਚੈਲੰਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ ਦੀ ਪਲੇਇੰਗ 11: ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਫਿਲਿਪ ਸਾਲਟ, ਰਜਤ ਪਾਟੀਦਾਰ (ਕਪਤਾਨ), ਜਿਤੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਟਿਮ ਡੇਵਿਡ, ਰੋਮਾਰਿਓ ਸ਼ੈਫਰਡ, ਕਰੁਣਾਲ ਪੰਡਯਾ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ, ਅਭਿਨੰਦਨ ਸਿੰਘ, ਜੈਕਬ ਡਫੀ, ਸੁਯਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ।

ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਪਲੇਇੰਗ 11: ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ, ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ/ਕਪਤਾਨ), ਹੇਨਰਿਕ ਕਲਾਸੇਨ, ਅਨਿਕੇਤ ਵਰਮਾ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈੱਡੀ, ਸਲਿਲ ਅਰੋੜਾ, ਹਰਸ਼ ਦੁਬੇ, ਹਰਸ਼ਲ ਪਟੇਲ, ਜੈਦੇਵ ਉਨਾਦਕਟ, ਈਸ਼ਾਨ ਮਲਿੰਗਾ।

7:29 PM, 28 Mar 2026 (IST)

RCB vs SRH Live Updates: ਹੈੱਡ ਟੂ ਹੈੱਡ ਰਿਕਾਰਡ

ਜਦੋਂ ਆਈਪੀਐਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ (ਆਰਸੀਬੀ) ਅਤੇ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੱਲ 25 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ 13 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ ਨੇ 11 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਮੈਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਐਮ. ਚਿੰਨਾਸਵਾਮੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੱਲ 8 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ 5 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ 3 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ।

ਆਰਸੀਬੀ ਬਨਾਮ ਐਸਆਰਐਚ ਦਾ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਕਾਰਡ

ਕੁੱਲ ਆਈਪੀਐਲ ਮੈਚ: 26

ਆਰਸੀਬੀ ਜਿੱਤਿਆ: 14

ਐਸਆਰਐਚ ਜਿੱਤਿਆ: 11

ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: 1

7:24 PM, 28 Mar 2026 (IST)

RCB vs SRH Live Updates: ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਸਕੁਐਡ

ਰਾਇਲ ਚੈਲੰਜਰਜ਼ ਬੈਂਗਲੁਰੂ: ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਫਿਲ ਸਾਲਟ, ਦੇਵਦੱਤ ਪਡਿਕਲ, ਰਜਤ ਪਾਟੀਦਾਰ (ਕਪਤਾਨ), ਟਿਮ ਡੇਵਿਡ, ਜਿਤੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਕਰੁਣਾਲ ਪੰਡਯਾ, ਰੋਮਾਰੀਓ ਸ਼ੈਫਰਡ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਯਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਜੈਕਬ ਡਫੀ, ਜੋਸ਼ ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ, ਰਸੀਖ ਦਰਵੇਸ਼, ਵੈਂਕਟਾਹਵ, ਵੇਂਕਟਾਨ, ਵਿਕੇਤਸ਼ਾਲਾ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਵਿੱਕੀ ਓਸਟਵਾਲ, ਅਭਿਨੰਦਨ ਸਿੰਘ, ਜੈਕਬ ਬੈਥਲ, ਜੌਰਡਨ ਕਾਕਸ, ਸਵਪਨਿਲ ਸਿੰਘ, ਕਨਿਸ਼ਕ ਚੌਹਾਨ, ਸਾਤਵਿਕ ਦੇਸਵਾਲ

ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ, ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਲਿਆਮ ਲਿਵਿੰਗਸਟੋਨ, ​​ਹੇਨਰਿਕ ਕਲਾਸੇਨ, ਅਨਿਕੇਤ ਵਰਮਾ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈੱਡੀ, ਹਰਸ਼ਲ ਪਟੇਲ, ਜੈਦੇਵ ਉਨਾਦਕਟ, ਹਰਸ਼ ਦੂਬੇ, ਇਸ਼ਾਨ ਮਲਿੰਗਾ, ਸ਼ਿਵਮ ਮਾਵੀ, ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਰਵੀਚੰਦਰਨ, ਬੀ.ਏਸਮਿਨ ਅਰਡੌਨ, ਕਸਮੀਨ ਅਰਡੌਨ, ਸਮਿ੍ਰਤੀ ਰਵੀਚੰਦਰਨ। ਕਾਰਸੇ, ਡੇਵਿਡ ਪੇਨੇ, ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਹਿੰਗ, ਸਾਕਿਬ ਹੁਸੈਨ ਕ੍ਰੇਨਜ਼ ਫੁਲੇਤਰਾ, ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ।

