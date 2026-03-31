PKBS Vs GT LIVE Score Update: ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਸਾਈ ਸੁਧਰਸਨ ਹੋਏ ਆਊਟ

PKBS Vs GT
ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ (ਪੀਬੀਕੇਐਸ) ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ (ਜੀਟੀ) (@gujarat_titans)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 31, 2026 at 7:05 PM IST

Updated : March 31, 2026 at 8:00 PM IST

ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ (ਪੀਬੀਕੇਐਸ) ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ (ਜੀਟੀ) ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਚ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ 18 ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੀਮ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਪ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਟੀਮ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ ਸੀ।

7:50 PM, 31 Mar 2026 (IST)

ਮਾਰਕੋ ਜੈਨਸਨ ਨੇ ਲਿਆ ਪਹਿਲਾ ਵਿਕਟ

ਚੌਥੇ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਆਏ ਮਾਰਕੋ ਜੈਨਸਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਿਕਟ ਲਈ। ਸਾਈ ਸੁਧਰਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਏਰੀਅਲ ਸ਼ਾਟ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮਿਡ-ਆਫ 'ਤੇ ਕੈਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ 11 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 13 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।

7:47 PM, 31 Mar 2026 (IST)

ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ 3 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 35 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ

ਟਾਸ ਹਾਰਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ 3 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 35 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸਾਈ ਸੁਧਰਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਓਵਰ ਔਸਤਨ 12 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।

7:47 PM, 31 Mar 2026 (IST)

ਪਹਿਲੇ ਓਵਰ ਵਿੱਚ 9 ਦੌੜਾਂ ਬਣੀਆਂ

ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਸ ਲਈ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸਾਈ ਸੁਧਰਸਨ ਨੇ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲੇ ਓਵਰ ਵਿੱਚ 9 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।

7:06 PM, 31 Mar 2026 (IST)

ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਫਰਗੂਸਨ ਕੁਝ ਮੈਚ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੇ।

7:00 PM, 31 Mar 2026 (IST)

ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ ਰਿਕਾਰਡ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤੇ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮੈਚ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੈਚ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Last Updated : March 31, 2026 at 8:00 PM IST

