MI Vs KKR LIVE Score Update: ਮੁੰਬਈ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ; ਦੇਖੋ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ
MI vs KKR IPL 2026: ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (IPL 2026) ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜ ਵਾਰ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ (MI) ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ (KKR) ਨਾਲ ਭਿੜੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਰਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਾਨਖੇੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਈਪੀਐਲ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 2020 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੰਜਵਾਂ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਟੀਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈਪੀਐਲ 2025 ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਲੇਆਫ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ, ਪਰ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 2 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ।
2026 ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਕੇਕੇਆਰ ਵਿਰੁੱਧ ਟਾਸ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਟਾਸ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿੱਚ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ; ਇਹ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡਦੀ ਹੈ।" ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਿਲਾ ਹੈ; ਭੀੜ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਰੋਹਿਤ, ਸੂਰਿਆ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ - ਕਪਤਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਮੈਂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਛੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਕੇਆਰ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਅਜਿੰਕਿਆ ਰਹਾਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ; ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵਾਨਖੇੜੇ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਘਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਮਆਈ ਇੱਕ ਚੈਂਪੀਅਨ ਟੀਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਡਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਪਲ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੀਤ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਛੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਚਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀ ਕੈਮਰਨ ਗ੍ਰੀਨ, ਫਿਨ ਐਲਨ, ਸੁਨੀਲ ਨਾਰਾਇਣ ਅਤੇ ਬਲੇਸਿੰਗ ਮੁਜ਼ਾਰਾਬਾਨੀ ਹਨ।"