IPL 2026 Final Live: ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਟਾਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ
Published : May 31, 2026 at 6:42 PM IST|
Updated : May 31, 2026 at 7:21 PM IST
IPL 2026 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ (RCB) ਅੱਜ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ (GT) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ IPL ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ RCB ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ IPL ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਮੈਚ ਦੇ ਹਰ ਮਿੰਟ ਦੇ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ...
GT vs RCB Final Live Updates: ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਪਲੇਇੰਗ 11
ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੈਂਗਲੁਰੂ: ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਦੇਵਦੱਤ ਪਡਿਕਲ, ਰਜਤ ਪਾਟੀਦਾਰ (ਕਪਤਾਨ), ਜਿਤੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਟਿਮ ਡੇਵਿਡ, ਕਰੁਣਾਲ ਪੰਡਯਾ, ਰੋਮਾਰਿਓ ਸ਼ੈਫਰਡ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ, ਜੈਕਬ ਡਫੀ, ਜੋਸ਼ ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ, ਰਸੀਖ ਸਲਾਮ ਡਾਰ।
ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਇਟਨਸ: ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ, ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਕਪਤਾਨ), ਜੋਸ ਬਟਲਰ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾਤੀਆ, ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਧੂ, ਜੇਸਨ ਹੋਲਡਰ, ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ, ਕਾਗਿਸੋ ਰਬਾਦਾ, ਅਰਸ਼ਦ ਖਾਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ।
GT vs RCB Final Live Updates: ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਟਾਸ
RCB ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
IPL 2026 Final Live: ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਉਮੜਿਆ RCB ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਸੈਲਾਬ
ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਆਰਸੀਬੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਸੈਲਾਬ ਉਮੜਿਆ ਹੈ।
IPL 2026 Final Live: ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵਰਖਾ
ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੈਂਪੀਅਨ ਟੀਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
IPL 2026 ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ:
ਚੈਂਪੀਅਨ: ₹20 ਕਰੋੜ
ਉਪ ਜੇਤੂ: ₹13 ਕਰੋੜ
ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 2 ਵਿੱਚ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ (ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ): ₹7 ਕਰੋੜ
ਐਲੀਮੀਨੇਟਰ ਵਿੱਚ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ (ਚੌਥਾ ਸਥਾਨ): ₹6.5 ਕਰੋੜ
5ਵੇਂ ਤੋਂ 10ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੁਰਸਕਾਰ
ਔਰੇਂਜ ਕੈਪ ਜੇਤੂ: ₹10 ਲੱਖ
ਪਰਪਲ ਕੈਪ ਜੇਤੂ: ₹10 ਲੱਖ
ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਖਿਡਾਰੀ (MVP): ₹10 ਲੱਖ
ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਉੱਭਰਦਾ ਖਿਡਾਰੀ: ₹20 ਲੱਖ
ਫੇਅਰ ਪਲੇ ਅਵਾਰਡ: ₹10 ਲੱਖ
ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਸੁਪਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕਰ: ₹10 ਲੱਖ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੱਕੇ: ₹10 ਲੱਖ
ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੈਚ: ₹10 ਲੱਖ
IPL 2026 Final Live: ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ
ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਦੇ 19ਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਰਾਤ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੇਡੇ ਗਏ 18 ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਨੇ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਕੇਆਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਆਰਸੀਬੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
IPL 2026 Final Live: RCB ਬਨਾਮ GT ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ
ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਨੌਂ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ ਪੰਜ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਚਾਰ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ 1-1 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡੇ ਗਏ ਨੌਂ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਮੈਚ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਹਨ।
IPL 2026 Final Live: ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ RCB ਬਨਾਮ GT ਮੈਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ
ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ, ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੰਨ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਗਏ। ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ ਦੋ ਜਿੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿੱਤਿਆ।
ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ: ਬੰਗਲੁਰੂ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ - ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੈਂਕੜੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਦੇਵਦੱਤ ਪਡਿੱਕਲ ਦੇ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ ਜੀਟੀ ਦੇ 205 ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ।
ਦੂਜਾ ਮੈਚ: ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ - ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜੀਟੀ ਨੇ ਆਰਸੀਬੀ ਨੂੰ 155 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰਫ 16 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ।
ਤੀਜਾ ਮੈਚ: ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 1, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, 26 ਮਈ - ਰਜਤ ਪਾਟੀਦਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 93 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ ਆਈਪੀਐਲ ਪਲੇਆਫ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ (254) ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪਾਵਰਪਲੇ ਵਿੱਚ ਜੀਟੀ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰਕੇ 92 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
ਚੌਥਾ ਮੈਚ : ਅੱਜ ਦਾ ਫਾਈਨਲ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, 31 ਮਈ - ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਸਭ ਕੁਝ ਘਰ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣੇਗੀ।
IPL 2026 Final Live: ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਸਕੁਐਡ
ਰਾਇਲ ਚੈਲੰਜਰਜ਼ ਬੈਂਗਲੁਰੂ: ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਅਈਅਰ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਦੇਵਦੱਤ ਪਡੀਕਲ, ਰਜਤ ਪਾਟੀਦਾਰ (ਕਪਤਾਨ), ਜਿਤੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਟਿਮ ਡੇਵਿਡ, ਕਰੁਣਾਲ ਪੰਡਯਾ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ, ਜੈਕਬ ਡਫੀ, ਜੋਸ਼ ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ, ਰਸੀਖ ਸਲਾਮ ਡਾਰ, ਰੋਮਾਰੀਓ ਸ਼ਰਮਾਨੰਦ ਸ਼ੇਫਰਡ, ਕਨਵੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਕਨਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੌਰਡਨ ਕੌਕਸ, ਫਿਲਿਪ ਸਾਲਟ, ਰਿਚਰਡ ਗਲੀਸਨ, ਸਵਪਨਿਲ ਸਿੰਘ, ਵਿੱਕੀ ਓਸਟਵਾਲ, ਵਿਹਾਨ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਮੰਗੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਸਾਤਵਿਕ ਦੇਸਵਾਲ।
ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਟੀਮ: ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ, ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਕਪਤਾਨ), ਜੋਸ ਬਟਲਰ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾਤੀਆ, ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਧੂ, ਜੇਸਨ ਹੋਲਡਰ, ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ, ਰਵਿਸਰਿਨਿਵਾਸਨ ਸਾਈ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਕਾਗਿਸੋ ਰਬਾਡਾ, ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ, ਗਲੇਨ ਕੁਮਾਰ, ਅਰਜਨ ਕੁਮਾਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ, ਅਰਜੁਨ ਕੁਸ਼ਾਦ। ਖਾਨ, ਲਿਊਕ ਵੁੱਡ, ਕੋਨਰ ਐਸਟਰਹੁਇਜ਼ਨ, ਇਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਯੰਤ ਯਾਦਵ, ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ, ਕੁਲਵੰਤ ਖਜਰੋਲੀਆ, ਮਾਨਵ ਸੁਥਾਰ, ਗੁਰਨੂਰ ਬਰਾੜ, ਅਸ਼ੋਕ ਸ਼ਰਮਾ।