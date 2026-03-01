ETV Bharat / sports

IND vs WI Live: ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਰੋਸਟਨ ਚੇਸ ਅਤੇ ਸ਼ਾਈ ਹੋਪ ਨਾਲ ਕ੍ਰੀਜ਼ 'ਤੇ

ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਸੁਪਰ 8 ਮੈਚ (Etv Bharat)
Published : March 1, 2026 at 6:28 PM IST

IND vs WI Live: ETV ਭਾਰਤ ਸਪੋਰਟਸ ਟੀਮ ਦੇ ਲਾਈਵ ਪੇਜ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਈਡਨ ਗਾਰਡਨ ਵਿਖੇ T20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸੁਪਰ 8 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਵੱਡੇ ਮੈਚ ਬਾਰੇ ਹਰ ਮਿੰਟ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਨਾਲ...

LIVE FEED

6:44 PM, 1 Mar 2026 (IST)

IND vs WI Live Updates: ਦੇਖੋ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਪਲੇਇੰਗ-11

ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੀ ਪਲੇਇੰਗ XI: ਸ਼ਾਈ ਹੋਪ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਰੋਸਟਨ ਚੇਜ਼, ਸ਼ਿਮਰਾਨ ਹੇਟਮਾਇਰ, ਰੋਵਮੈਨ ਪਾਵੇਲ, ਸ਼ੇਰਫੇਨ ਰਦਰਫੋਰਡ, ਰੋਮਾਰਿਓ ਸ਼ੈਫਰਡ, ਜੇਸਨ ਹੋਲਡਰ, ਮੈਥਿਊ ਫੋਰਡ, ਅਕੀਲ ਹੋਸੇਨ, ਗੁਡਾਕੇਸ਼ ਮੋਟੀ, ਸ਼ਮਰ ਜੋਸੇਫ।

ਇੰਡੀਆਜ਼ ਪਲੇਇੰਗ XI: ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ, ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ (ਕਪਤਾਨ), ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ

6:42 PM, 1 Mar 2026 (IST)

IND vs WI Live Updates: ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਟਾਸ

ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਲਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ, ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਕਿੰਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਕੀਲ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

6:16 PM, 1 Mar 2026 (IST)

IND vs WI Live: ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਕਾਰਡ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ 30 ਵਾਰ ਟੀ-20 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ 19 ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ 10 ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

