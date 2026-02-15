ETV Bharat / sports

IND vs PAK: ਮਹਾਂਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲੰਬੋ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭਾਰੀ ਭੀੜ, ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ

india vs pakistan
ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 15, 2026 at 4:44 PM IST

IND vs PAK T20 World Cup: ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅੱਜ, 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਚ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੋਲੰਬੋ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।

4:38 PM, 15 Feb 2026 (IST)

IND vs PAK Live Updates: ਆਰ ਪ੍ਰੇਮਦਾਸਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਭੀੜ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਵਿਸ਼ਵ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਕੋਲੰਬੋ ਦੇ ਆਰ. ਪ੍ਰੇਮਦਾਸਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਮੈਚ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ।

T20 WORLD CUP TODAY MATCH
IND VS PAK ON 15 FEBRUARY
IND VS PAK T20 WORLD CUP 2026
ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ
INDIA VS PAKISTAN MATCH LIVE

