IND vs NZ Final Live: ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਸ਼ੋਅ ਅੱਜ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ 3,000 ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ

IND vs NZ Final Live: ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਸ਼ੋਅ ਅੱਜ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ 3,000 ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ
Published : March 8, 2026 at 5:19 PM IST|
Updated : March 8, 2026 at 5:38 PM IST
IND vs NZ Final Live: ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ 2026 ਦੇ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਨ ਇਨ ਬਲੂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੀਜੇ ਟੀ20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖਿਤਾਬ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਲੈਕ ਕੈਪਸ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਟੀਚੇ ਲਈ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਉਤਰਨਗੇ। ਟਾਈਟਲ ਮੈਚ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੌਪ ਸਟਾਰ ਰਿੱਕੀ ਮਾਰਟਿਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ...
LIVE FEED
T20 World Cup Final Live: ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਲਈ 3,000 ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ.ਐਸ. ਮਲਿਕ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਲਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਲਗਭਗ 1,000 ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਲਿਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, 12 ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਅੱਠ ਬੰਬ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਿਰੋਧਕ ਦਸਤੇ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੀਆਂ।
T20 World Cup Final Live: ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਅੱਜ ਰਾਤ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣੇਗਾ। ਟੀ20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੌਪ ਸਟਾਰ ਰਿੱਕੀ ਮਾਰਟਿਨ, ਜੋ ਕਿ ਦੋ ਵਾਰ ਗ੍ਰੈਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਹਨ, ਜੋ 1998 ਦੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਗੀਤ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੌਪ ਗਾਇਕ ਸੁਖਬੀਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕ ਗਾਇਕਾ ਫਾਲਗੁਨੀ ਪਾਠਕ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਈਨਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।