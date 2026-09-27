Asian Games Day 8 Live: ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲਿਆ ਪਹਿਲਾ ਮੈਡਲ, ਸਕੁਐਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ
Published : September 27, 2026 at 12:35 PM IST|
Updated : September 27, 2026 at 1:45 PM IST
Asian Games 2026 Day 8 Live: ਭਾਰਤ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ 2026 ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਦਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤਗਮਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਨ ਭਰ ਕਈ ਤਗਮੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ 69 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵੇਟਲਿਫਟਿੰਗ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਨਾਹਤ ਸਿੰਘ ਸਕੁਐਸ਼ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਫਾਈਨਲ ਖੇਡਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਸਕੁਐਸ਼ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ 2028 ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ੈਲੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਂਸੀ ਸੋਜਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲੰਬੀ ਛਾਲ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਦਲ ਲਈ ਤਗਮੇ ਦੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹਨ।
ਮੈਡਲ ਟੈਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਹੁਣ 10ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮੈਡਲ: 30 (4 ਗੋਲਡ, 12 ਸਿਲਵਰ ਅਤੇ 14 ਕਾਂਸੀ)।
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ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਮੈਡਲ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਕੁਐਸ਼ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਭੈ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਕਰਵ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮਾਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ
ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਟੀਮਾਂ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਅਤੇ ਤਾਈਪੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਧੀਰਜ ਬੋਮਦੇਵਰਾ, ਨੀਰਜ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਯਸ਼ਦੀਪ ਭੋਗ ਦੀ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਨੇ ਰਾਊਂਡ ਆਫ਼ 16 ਵਿੱਚ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਨੂੰ 5-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੀਨ ਨੂੰ 5-1 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕੁਮਕੁਮ ਅਨਿਲ ਮੋਹੋਦ, ਕੀਰਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਅੰਕਿਤਾ ਭਕਤ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਪ੍ਰੀ-ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਮੰਗੋਲੀਆ ਨੂੰ 6-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੀਨੀ ਤਾਈਪੇ ਨੂੰ 6-0 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਹੁਣ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਖੇਡਣਗੀਆਂ। ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਚੀਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਭਾਰਤੀ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਟੀਮ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਹਾਂਗਜ਼ੂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਸੋਨ, ਦੋ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਦੋ ਕਾਂਸੀ ਸਮੇਤ ਰਿਕਾਰਡ ਨੌਂ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਕੰਪਾਊਂਡ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਿਕਰਵ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।
Asian Games Day 8 Live: ਅੰਕੁਸ਼ ਪੰਘਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਤਗਮਾ ਕੀਤਾ ਪੱਕਾ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਪੰਘਾਲ ਨੇ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਤਗਮਾ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ 80 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਤਾਜਿਕਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇਕਰੂਜ਼ ਸਲੀਮੋਵ ਨੂੰ 5-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਨੇ ਸਲੀਮੋਵ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਗਮਾ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Asian Games Day 8 Live: ਮਿਕਸਡ ਕੰਪਾਊਂਡ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਟੀਮ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ
ਧੀਰਜ ਬੋਮਦੇਵਰਾ ਅਤੇ ਕੁਮਕੁਮ ਮੋਹੋੜ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਮਿਕਸਡ ਰਿਕਰਵ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜੋੜੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਵੀਅਤਨਾਮ ਨੂੰ 6-0 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Asian Games Day 8 Live: ਪੀਵੀ ਸਿੰਧੂ ਵੀ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਹਾਰੀ
ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਟੀਮ ਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਦੌਰ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰ ਭਾਰਤੀ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਖਿਡਾਰਨ ਪੀਵੀ ਸਿੰਧੂ ਦੀ ਹਾਰ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਪੀਵੀ ਸਿੰਧੂ ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਚੇਨ ਯੂ ਫੇਈ ਤੋਂ 21-11, 18-21, 10-21 ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਈ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਿਰਫ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸਿੰਗਲਜ਼, ਡਬਲਜ਼ ਜਾਂ ਮਿਕਸਡ ਡਬਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਈਵੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਗਮਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉੱਨਤੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਅਕਾਨੇ ਯਾਮਾਗੁਚੀ ਤੋਂ 16-21, 21-14, 17-21 ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕਾਂਸੀ ਤਮਗਾ ਜੇਤੂ ਟ੍ਰੇਸਾ ਜੌਲੀ ਅਤੇ ਗਾਇਤਰੀ ਗੋਪੀਚੰਦ ਆਪਣੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨੰਬਰ 5 ਮਲੇਸ਼ੀਅਨ ਜੋੜੀ ਥਿਨਾਹ ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਅਤੇ ਪਰਲੀ ਟੈਨ ਤੋਂ 21-18, 21-8 ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਿਕਸਡ ਡਬਲਜ਼ ਜੋੜੀ ਤਨੀਸ਼ਾ ਕ੍ਰਾਸਟੋ ਅਤੇ ਧਰੁਵ ਕਪਿਲਾ ਆਪਣੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਚੀਨੀ ਜੋੜੀ ਯਾਨ ਜ਼ੇ ਫੇਂਗ ਅਤੇ ਡੋਂਗਪਿੰਗ ਹੁਆਂਗ ਤੋਂ 14-21, 21-18, 18-21 ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਈ।