IPL 2026 ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 81 ਖਿਡਾਰੀ ਰਿਲੀਜ਼, ਦੇਖੋ ਲਿਸਟ
CSK ਅਤੇ KKR ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਰਹੀ।
Published : November 16, 2025 at 1:46 PM IST
IPL 2026 ਰਿਟੇਨਸ਼ਨ: IPL 2026 ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਟੇਨਸ਼ਨ ਵਿੰਡੋ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ 10 ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਮਿੰਨੀ-ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਟੇਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।
ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁੱਲ 173 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 49 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 81 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਂਦਰੇ ਰਸੇਲ, ਗਲੇਨ ਮੈਕਸਵੈੱਲ, ਫਾਫ ਡੂ ਪਲੇਸਿਸ, ਐਡਮ ਜ਼ਾਂਪਾ ਅਤੇ ਡੇਵਿਡ ਮਿਲਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ, ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ, ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ, ਐਮਐਸ ਧੋਨੀ, ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਅਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰੇਕ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ?
ਹਰੇਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੇ 21 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ 10 ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਨੇ 20-20 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦੀ ਜੇਤੂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 12 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ 15 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਪੰਜ ਵਾਰ ਦੀ ਜੇਤੂ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 17 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਨੇ 17 (ਤਿੰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ) ਖਿਡਾਰੀ ਚੁਣੇ।
ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਵਪਾਰ
ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਟੈਨਸ਼ਨ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਪਾਰ ਹੋਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਵਿਕਟਕੀਪਰ-ਬੱਲੇਬਾਜ਼/ਕਪਤਾਨ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ ਅਤੇ ਸੈਮ ਕੁਰਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਖਨਊ ਨੇ 2023 ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਹੀਰੋ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ ₹10 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ।
ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਰਿਲੀਜ ਕੀਤਾ ਗਏ ਖਿਡਾਰੀ
ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ (CSK)
ਰਿਟੇਨ
ਅੰਸ਼ੁਲ ਕੰਬੋਜ, ਗੁਰਜਪਨੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੈਮੀ ਓਵਰਟਨ, ਐਮਐਸ ਧੋਨੀ, ਮੁਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ, ਨਾਥਨ ਐਲਿਸ, ਨੂਰ ਅਹਿਮਦ, ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਘੋਸ਼, ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ (ਟ੍ਰੇਡ), ਰੁਤੁਰਾਜ ਗਾਇਕਵਾੜ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਗੋਪਾਲ, ਸਈਦ ਖਲੀਲ ਅਹਿਮਦ, ਆਯੂਸ਼ ਮਹਾਤਰੇ, ਡੇਵਾਲਡ ਬ੍ਰੇਵਿਸ, ਉਰਵ ਪਟੇਲ।
ਰਿਲੀਜ
ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ (ਆਰਆਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ), ਆਂਦਰੇ ਸਿਧਾਰਥ, ਦੀਪਕ ਹੁੱਡਾ, ਡੇਵੋਨ ਕਾਨਵੇ, ਰਚਿਨ ਰਵਿੰਦਰ, ਮਥੀਸ਼ਾ ਪਥਿਰਾਨਾ, ਸੈਮ ਕੁਰੇਨ (ਆਰਆਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ), ਕਮਲੇਸ਼ ਨਾਗਰਕੋਟੀ, ਰਾਹੁਲ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ, ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ, ਵੰਸ਼ ਬੇਦੀ, ਵਿਜੇ ਸ਼ੰਕਰ
ਬਾਕੀ ਰਕਮ: ₹43.40
ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ (DC)
ਰਿਟੇਨ
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪੋਰੇਲ, ਅਜੈ ਮੰਡਲ, ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਦੁਸ਼ਮੰਥਾ ਚਮੀਰਾ, ਕਰੁਣ ਨਾਇਰ, ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਮਾਧਵ ਤਿਵਾਰੀ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਸਟਾਰਕ, ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਨਿਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ (ਵਪਾਰ), ਸਮੀਰ ਰਿਜ਼ਵੀ, ਟੀ ਨਟਰਾਜਨ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾਣਾ ਵਿਜੇ, ਟ੍ਰਿਸਟਨ ਸਟਬਸ, ਵਿਪ੍ਰਜ ਨਿਗਮ।
ਰਿਲੀਜ
ਡੋਨੋਵਨ ਫਰੇਰਾ (ਆਰਆਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ), ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲਕਾਂਡੇ, ਫਾਫ ਡੂ ਪਲੇਸਿਸ, ਜੇਕ ਫਰੇਜ਼ਰ-ਮੈਕਗਰਕ, ਮਨਵੰਤ ਕੁਮਾਰ, ਮੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਿਦੀਕੁੱਲਾ ਅਟਲ।
ਬਾਕੀ ਰਕਮ: ₹21.80 ਕਰੋੜ
ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਇਟਨਸ (GT)
ਰਿਟੇਨ
ਅਨੁਜ ਰਾਵਤ, ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ, ਗੁਰਨੂਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਇਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਯੰਤ ਯਾਦਵ, ਜੋਸ ਬਟਲਰ, ਕਾਗਿਸੋ ਰਬਾਡਾ, ਕੁਮਾਰ ਕੁਸ਼ਾਗਰਾ, ਮਾਨਵ ਸੁਥਾਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ, ਅਰਸ਼ਦ ਖਾਨ, ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਧੂ, ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਆਰ ਸਾਈ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਰਾਹੁਲ ਤੇਵਤਿਆ, ਰਸ਼ੀਦ ਖਾਨ, ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ, ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ, ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ, ਵਾਸ਼ਟਿੰਗਨ ਸੁੰਦਰ।
ਰਿਲੀਜ
ਸ਼ੇਰਫੇਨ ਰਦਰਫੋਰਡ (MI ਟ੍ਰੇਡ ), ਦਾਸੁਨ ਸ਼ਨਾਕਾ, ਗੇਰਾਲਡ ਕੋਏਟਜ਼ੀ, ਕਰੀਮ ਜਾਨਤ, ਕੁਲਵੰਤ ਖੇਜਰੋਲਿਆ, ਮਹੀਪਾਲ ਲੋਮਰੋਰ।
ਬਾਕੀ ਰਕਮ: ₹12.90 ਕਰੋੜ
ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ (KKR)
ਰਿਟੇਨ
ਅਜਿੰਕਿਆ ਰਹਾਣੇ, ਅੰਗਕ੍ਰਿਸ਼ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ, ਅਨੁਕੁਲ ਰਾਏ, ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ, ਮਨੀਸ਼ ਪਾਂਡੇ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ, ਰੋਵਮਨ ਪਾਵੇਲ, ਸੁਨੀਲ ਨਰੇਨ, ਉਮਰਾਨ ਮਲਿਕ, ਵੈਭਵ ਅਰੋੜਾ, ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ।
ਰਿਲੀਜ
ਆਂਦਰੇ ਰਸੇਲ, ਐਨਰਿਕ ਨੋਰਟਜੇ, ਚੇਤਨ ਸਾਕਾਰੀਆ, ਲਵਨੀਤ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਮੋਈਨ ਅਲੀ, ਕੁਇੰਟਨ ਡੀ ਕਾਕ, ਰਹਿਮਾਨਉੱਲ੍ਹਾ ਗੁਰਬਾਜ਼, ਸਪੈਂਸਰ ਜਾਨਸਨ, ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਅਈਅਰ।
ਬਾਕੀ ਰਕਮ: ₹64.30 ਕਰੋੜ
ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ (LSG)
ਰਿਟੇਨ
ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ, ਏਡੇਨ ਮਾਰਕਰਮ, ਆਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ, ਅਰਜੁਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ (ਟ੍ਰੇਡ), ਅਰਸ਼ਿਨ ਕੁਲਕਰਨੀ, ਆਵੇਸ਼ ਖਾਨ, ਆਯੂਸ਼ ਬਡੋਨੀ, ਦਿਗਵੇਸ਼ ਰਾਠੀ, ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਮਨੀਮਾਰਨ ਸਿਧਾਰਥ, ਮੈਥਿਊ ਬ੍ਰੀਟਜ਼ਕੇ, ਮਯੰਕ ਯਾਦਵ, ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ (ਵਪਾਰ), ਮਿਸ਼ੇਲ ਮਾਰਸ਼, ਮੋਹਸਿਨ ਖਾਨ, ਪੂਰਨ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਯਾਦਵ, ਸਤੰਰਭ ਪੰਤ, ਸ਼ਾਹਬਾਜ ਅਹਿਮਦ।
ਰਿਲੀਜ
ਆਰੀਅਨ ਜੁਆਲ, ਡੇਵਿਡ ਮਿਲਰ, ਯੁਵਰਾਜ ਚੌਧਰੀ, ਰਵੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਰਾਜਵਰਧਨ ਹੈਂਗਰਗੇਕਰ, ਸ਼ਾਰਦੁਲ ਠਾਕੁਰ (ਐਮਆਈ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ), ਆਕਾਸ਼ ਦੀਪ, ਸ਼ਮਰ ਜੋਸੇਫ਼।
ਬਾਕੀ ਰਕਮ: ₹22.95 ਕਰੋੜ
ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ (MI)
ਰਿਟੇਨ
ਅੱਲ੍ਹਾ ਗ਼ਜ਼ਨਫਰ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ, ਕੋਰਬਿਨ ਬੋਸ਼, ਦੀਪਕ ਚਾਹਰ, ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਮਯੰਕ ਮਾਰਕੰਡੇ (ਟ੍ਰੇਡ), ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ, ਨਮਨ ਧੀਰ, ਰਘੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਜ ਅੰਗਦ ਬਾਵਾ, ਰੌਬਿਨ ਮਿੰਜ, ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਿਆਨ ਰਿਕੇਲਟਨ, ਸ਼ਾਰਦੁਲ ਠਾਕੁਰ (ਟਰੇਡਡ), ਸ਼ੇਤਰਫਨ ਯਾਰਕਫੋਰਡ (ਟਰੇਡਡ), ਟੀ. ਵਰਮਾ, ਟ੍ਰੇਂਟ ਬੋਲਟ, ਵਿਲ ਜੈਕਸ।
ਰਿਲੀਜ
ਅਰਜੁਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ (ਐਲ ਐਂਡ ਟੀ ਨਾਲ ਵਪਾਰ), ਬੇਵੋਨ ਜੈਕਬਜ਼, ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਲਿਜ਼ਾਡ ਵਿਲੀਅਮਜ਼, ਮੁਜੀਬ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਰੀਸ ਟੋਪਲੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਸ਼੍ਰੀਜੀਤ, ਸਤਿਆਨਾਰਾਇਣ ਰਾਜੂ, ਵਿਗਨੇਸ਼ ਪੁਥੁਰ
ਬਾਕੀ ਰਕਮ: ₹2.75 ਕਰੋੜ
ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ (PBKS)
ਰਿਟੇਨ
ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਜ਼ਮਤੁੱਲਾ ਉਮਰਜ਼ਈ, ਹਰਨੂਰ ਪੰਨੂ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ, ਲਾਕੀ ਫਰਗੂਸਨ, ਮਾਰਕੋ ਜੌਹਨਸਨ, ਮਾਰਕਸ ਸਟੋਇਨਿਸ, ਮਿਚ ਓਵੇਨ, ਮੁਸ਼ੀਰ ਖਾਨ, ਨੇਹਲ ਵਢੇਰਾ, ਪ੍ਰਭਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿਯਾਂਸ਼ ਆਰੀਆ, ਪਾਈਲਾ ਅਵਿਨਾਸ਼, ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ, ਵਿਸ਼ੰਕੁਮਾਰ, ਵਿਸ਼ੰਕੁਮਾਰ, ਵਿਸ਼ੰਸ਼ ਅਈਅਰ। ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਬਾਰਟਲੇਟ, ਯਸ਼ ਠਾਕੁਰ, ਯੁਜ਼ਵੇਂਦਰ ਚਾਹਲ।
ਰਿਲੀਜ
ਗਲੇਨ ਮੈਕਸਵੈੱਲ, ਜੋਸ਼ ਇੰਗਲਿਸ, ਆਰੋਨ ਹਾਰਡੀ, ਕਾਇਲ ਜੈਮੀਸਨ, ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਨ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਦੂਬੇ।
ਬਾਕੀ ਰਕਮ: ₹11.50 ਕਰੋੜ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ (RR)
ਰਿਟੇਨ
ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ, ਡੋਨੋਵਨ ਫਰੇਰਾ (ਵਪਾਰ), ਜੋਫਰਾ ਆਰਚਰ, ਕਵੇਨਾ ਮਫਾਕਾ, ਲੁਆਨ-ਡ੍ਰੇ ਪ੍ਰੀਟੋਰੀਅਸ, ਨੰਦਰੇ ਬਰਗਰ, ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ (ਵਪਾਰਕ), ਰਿਆਨ ਪਰਾਗ, ਸੈਮ ਕੁਰਾਨ (ਵਪਾਰ), ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼ਿਮਰੋਨ ਹੇਟਮੇਅਰ, ਸ਼ੁਭਮ ਦੂਬੇ, ਤੁਸ਼ਾਰ ਯਾਭਵੰਸ਼, ਯੁਵਸ਼ੀਬ, ਯੁਵੀਸ਼ਵੰਧ, ਯੁਵੰਧਿਆ ਚਰਕ।
ਰਿਲੀਜ਼
ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ (ਸੀਐਸਕੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ), ਨਿਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ (ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ), ਆਕਾਸ਼ ਮਧਵਾਲ, ਅਸ਼ੋਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਫਜ਼ਲਹਕ ਫਾਰੂਕੀ, ਕੁਮਾਰ ਕਾਰਤੀਕੇਯਾ, ਕੁਨਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌੜ, ਮਹੇਸ਼ ਥੀਕਸ਼ਾਨਾ, ਵਨਿੰਦੂ ਹਸਾਰੰਗਾ।
ਬਾਕੀ ਰਕਮ: ₹16.05 ਕਰੋੜ
ਰਾਇਲ ਚੈਲੰਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ (RCB)
ਰਿਟੇਨ
ਅਭਿਨੰਦਨ ਸਿੰਘ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ, ਦੇਵਦੱਤ ਪਡੀਕਲ, ਜੈਕਬ ਬੇਥੇਲ, ਜਿਤੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਜੋਸ਼ ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ, ਕਰੁਣਾਲ ਪੰਡਯਾ, ਨੁਵਾਨ ਥੁਸ਼ਾਰਾ, ਫਿਲ ਸਾਲਟ, ਰਜਤ ਪਾਟੀਦਾਰ, ਰਸੀਖ ਡਾਰ, ਰੋਮਾਰਿਓ ਸ਼ੈਫਰਡ, ਸੁਯਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਵਪਨਿਲ ਸਿੰਘ, ਟਿਮ ਡੇਵਿਡ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ।
ਰਿਲੀਜ
ਲਿਆਮ ਲਿਵਿੰਗਸਟੋਨ, ਲੁੰਗੀ ਐਨਗਿਡੀ, ਮਯੰਕ ਅਗਰਵਾਲ, ਮਨੋਜ ਭਾਂਡਾਗੇ, ਸਵਾਸਤਿਕ ਚਿਕਾਰਾ, ਮੋਹਿਤ ਰਾਠੀ
ਬਾਕੀ ਰਕਮ: ₹16.40 ਕਰੋੜ
ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ (SRH)
ਰਿਟੇਨ
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਨਿਕੇਤ ਵਰਮਾ, ਬ੍ਰਾਈਡਨ ਕਾਰਸੇ, ਈਸ਼ਾਨ ਮਲਿੰਗਾ, ਹਰਸ਼ਲ ਦੂਬੇ, ਹਰਸ਼ਲ ਪਟੇਲ, ਹੇਨਰਿਕ ਕਲਾਸੇਨ, ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ, ਜੈਦੇਵ ਉਨਾਦਕਟ, ਕਮਿੰਦੂ ਮੈਂਡਿਸ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈਡੀ, ਪੈਟ ਕਮਿੰਸ, ਸਮਰਨ ਰਵੀਚੰਦਰਨ, ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ, ਜੀਸ਼ਾਨ ਅੰਸਾਰੀ।
ਰਿਲੀਜ
ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ (ਐੱਲ.ਐਂਡ.ਐੱਸ. ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ), ਅਥਰਵ ਤਾਇਦੇ, ਸਚਿਨ ਬੇਬੀ, ਅਭਿਨਵ ਮਨੋਹਰ, ਵਿਆਨ ਮੁਲਡਰ, ਐਡਮ ਜ਼ੰਪਾ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਹੁਲ ਚਾਹਰ
ਬਾਕੀ ਰਕਮ: ₹25.50 ਕਰੋੜ