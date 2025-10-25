ਲਿਓਨਲ ਮੈਸੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਕੇਰਲ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਦਿਲ

ਲਿਓਨਲ ਮੈਸੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਕੇਰਲ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਦਿਲ
ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Published : October 25, 2025 at 2:15 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏ.ਐੱਫ.ਏ.) ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲ ਗਈਆਂ ਕਿ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ ਲਈ ਕੇਰਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੈਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਗੋਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਸਪੇਨ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗੋਲਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲੁਆਂਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਸਪੇਨ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਫੀਫਾ ਕੋਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚਾਂ ਲਈ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਹੈ।
'ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ'
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਸੀ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਸਾਲ ਕੇਰਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਏਐਫਏ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ?
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏਐਫਏ) ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੋਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ ਖੇਡਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ 'ਤੇ, ਇਸ ਨੇ ਹੁਣ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਮ ਹੁਣ ਕੇਰਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹਨ, ਇਹ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੈਚ ਕੋਚੀ ਦੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਫੀਫਾ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।