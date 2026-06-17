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FIFA 2026: ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਮੈਸੀ ਦਾ ਜਾਦੂ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ

Lionel Messi New Record: ਲਿਓਨੇਲ ਮੇਸੀ ਨੇ 2026 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਲਗਾ ਕੇ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ।

Lionel Messi set several records by scoring a historic hat-trick in the 2026 World Cup
ਲਿਓਨਲ ਮੈਸੀ ਗੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 17, 2026 at 1:23 PM IST

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Lionel Messi Goals in FIFA WC: ਫੁੱਟਬਾਲ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਲਿਓਨਲ ਮੇਸੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ, 2026 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਉਸੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਵੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 2006 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖੇਡਿਆ ਸੀ; ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੇ ਅਫਰੀਕੀ ਟੀਮ ਅਲਜੀਰੀਆ ਨੂੰ 3-0 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ 2026 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।

Lionel Messi set several records by scoring a historic hat-trick in the 2026 World Cup
ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਓਨੇਲ ਮੇਸੀ (AP)

ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲ

ਇਹ ਲਿਓਨਲ ਮੇਸੀ ਦਾ 200ਵਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਜਰਮਨ ਸਟ੍ਰਾਈਕਰ ਮੀਰੋਸਲਾਵ ਕਲੋਜ਼ ਦੇ 16 ਗੋਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੀਤੀ - ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਸੀ ਨੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸਟਾਰ ਕਾਇਲੀਅਨ ਐਮਬਾਪੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਐਮਬਾਪੇ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸੇਨੇਗਲ ਉੱਤੇ 3-1 ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਗੋਲ ਕਰਕੇ 14 ਗੋਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਸੀ ਨੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੀਤੀ।

FIFA 2026
ਲਿਓਨੇਲ ਮੇਸੀ ਨੇ 2026 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਲਗਾ ਕੇ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ (AP)

ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ 6 ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ

ਖਿਡਾਰੀ (ਟੀਮਾਂ)ਟੀਚਾਮੈਚਐਡੀਸ਼ਨ
ਮੀਰੋਸਲਾਵ ਕਲੋਜ਼ (ਜਰਮਨੀ)16242002, 2006, 2010, 2014
ਲਿਓਨਲ ਮੈਸੀ (ਅਰਜਨਟੀਨਾ)16272006, 2014, 2018, 2022, 2026
ਰੋਨਾਲਡੋ (ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ)15191998, 2002, 2006
ਕਾਇਲੀਅਨ ਐਮਬਾਪੇ (ਫਰਾਂਸ)14152018, 2022, 2026
ਗਰਡ ਮੂਲਰ (ਜਰਮਨੀ)14131970, 1974
ਜਸਟ ਫੋਂਟੇਨ (ਫਰਾਂਸ)1361958

ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਸੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ 27 ਮੈਚਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਲੋਥਰ ਮੈਥੌਸ 25 ਮੈਚਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੈਸੀ ਨੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੋਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 120 ਤੱਕ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਸੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਸੀ।

Lionel Messi set several records by scoring a historic hat-trick in the 2026 World Cup
ਲਿਓਨੇਲ ਮੇਸੀ (AP)

ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੈਚ

ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਹੁਣ ਗਰੁੱਪ ਜੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਲਈ ਆਰਲਿੰਗਟਨ, ਟੈਕਸਾਸ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਸਟਰੀਆ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਗਰੁੱਪ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜਾਰਡਨ ਨਾਲ ਭਿੜੇਗਾ।

TAGGED:

FIFA 2026
ਲਿਓਨੇਲ ਮੇਸੀ
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LIONEL MESSI NEW RECORD

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