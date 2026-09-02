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ਲਿਓਨਲ ਮੈਸੀ: ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 21 ਸਾਲ, ਜਾਣੋ ਰਿਕਾਰਡਾਂ, ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਅਤੇ ਐਵਾਰਡਜ਼ ਬਾਰੇ

2005 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ, ਲਿਓਨਲ ਮੈਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲੇ।

Lionel messi records
ਲਿਓਨਲ ਮੈਸੀ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 2, 2026 at 2:46 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 1987 ਵਿੱਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਰੋਸਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਲਿਓਨਲ ਮੈਸੀ ਨੇ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, 2026 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 39 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਨਿਆਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ; ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ।"

Lionel messi records
ਲਿਓਨਲ ਮੈਸੀ (IANS)

ਮੈਸੀ ਦਾ 21 ਸਾਲਾਂ ਕਰੀਅਰ

ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੈਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 21 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਰੀਅਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਸੀ ਨੇ ਅੱਠ ਬੈਲਨ ਡੀ'ਓਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੈਸੀ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ, 2005 ਨੂੰ ਹੰਗਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੈਚ 19 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਟੀਮ ਸਪੇਨ ਤੋਂ 1-0 ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ।

Lionel messi records
ਲਿਓਨਲ ਮੈਸੀ (IANS)

ਮੈਸੀ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਜਦੋਂ ਮੈਸੀ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਲੱਬ ਨੇ ਉਸਦੇ ਵਿਕਾਸ ਹਾਰਮੋਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਐਫਸੀ ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ ਦੀ ਅੰਡਰ-14 ਟੀਮ ਲਈ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੇ ਕਲੱਬ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਅਤੇ ਬਲੌਗਰਾਨਸ (ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ ਟੀਮ) ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ ਨਾਲ ਮੈਸੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਈ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਲਾ ਲੀਗਾ ਖਿਤਾਬ, ਚਾਰ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਲੀਗ ਖਿਤਾਬ ਅਤੇ ਸੱਤ ਕੋਪਾ ਡੇਲ ਰੇ ਟਰਾਫੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮੈਸੀ 474 ਗੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੀਗਾ ਦਾ ਆਲ-ਟਾਈਮ ਲੀਡ ਸਕੋਰਰ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਕਲੱਬ ਛੱਡ ਕੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦਿੱਗਜ ਪੈਰਿਸ ਸੇਂਟ-ਜਰਮੇਨ (ਪੀਐਸਜੀ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਖੇਡਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਐਮਐਲਐਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਮਿਆਮੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ।

Lionel messi records
ਲਿਓਨਲ ਮੈਸੀ (IANS)

ਮੈਸੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰ

  • ਮੈਸੀ ਨੇ ਅੱਠ ਬੈਲਨ ਡੀ'ਓਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵੱਧ ਹੈ।
  • ਮੈਸੀ ਇਕਲੌਤਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਗੋਲਡਨ ਬਾਲ (ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੁਰਸਕਾਰ) ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ 2014 ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ।
  • ਮੈਸੀ ਨੇ 2008 ਬੀਜਿੰਗ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨਾਲ ਓਲੰਪਿਕ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ।
  • ਮੈਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
  • ਮੈਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ 46 ਟੀਮ ਟਰਾਫੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਲਾ ਲੀਗਾ ਖਿਤਾਬ, ਚਾਰ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਲੀਗ, ਦੋ ਕੋਪਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
Lionel messi records
ਲਿਓਨਲ ਮੈਸੀ (IANS)

ਮੈਸੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ

  • ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ
  • ਐਫਸੀ ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ
  • ਲਾ ਲੀਗਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ
  • 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ
  • ਐਲ ਕਲਾਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ
  • ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗਿੰਨੀਜ਼ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ (91 ਗੋਲ)
  • ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ
  • ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ ਲਈ ਖੇਡੇ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਚ
  • ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ
  • ਇੱਕ ਲਾ ਲੀਗਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ (50 ਗੋਲ)
  • ਇੱਕ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਲੀਗ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ
  • ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਲਈ ਖੇਡੇ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਚ
  • ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ
  • ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ
Lionel messi records
ਲਿਓਨਲ ਮੈਸੀ (IANS)

ਮੈਸੀ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

  • ਮੈਸੀ ਨੇ ਐਫਸੀ ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ ਲਈ 778 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 672 ਗੋਲ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਲੱਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ।
  • 2012 ਵਿੱਚ, ਮੈਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 91 ਗੋਲ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਇਰਨ ਮਿਊਨਿਖ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਖਿਡਾਰੀ ਗਰਡ ਮੂਲਰ ਦਾ 1972 ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ।
  • ਆਪਣੇ ਐਫਸੀ ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ, ਮੈਸੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰੀਅਲ ਮੈਡ੍ਰਿਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 26 ਗੋਲ ਕੀਤੇ - ਇੱਕ 'ਐਲ ਕਲਾਸਿਕੋ' ਮੈਚ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ।
  • ਕਲੱਬ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮੈਸੀ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਐਫਸੀ ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪੈਰਿਸ ਸੇਂਟ-ਜਰਮੇਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ।
  • ਮੈਸੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਸਾਥੀ ਸਰਜੀਓ ਬੁਸਕੇਟਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਐਫਸੀ ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ ਅਤੇ ਇੰਟਰ ਮਿਆਮੀ ਲਈ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਲਿਓਨਲ ਮੈਸੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਤੱਥ ਜਾਣੋ

ਮੈਸੀ ਦਾ ਜਨਮ 24 ਜੂਨ, 1987 ਨੂੰ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਸਾਂਤਾ ਫੇ ਦੇ ਰੋਸਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਲੱਬ, ਗ੍ਰੈਂਡੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ, ਜੋਰਜ ਮੈਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕੋਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਸੀ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਕਲੱਬ, ਨਿਊਏਲਜ਼ ਓਲਡ ਬੁਆਏਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ 2000 ਵਿੱਚ ਐਫਸੀ ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ 500 ਗੋਲ ਕੀਤੇ। ਮੈਸੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲਿਆ ਜਦੋਂ, 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰੋਥ ਹਾਰਮੋਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਉਸਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ।

ਮੈਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਦੋਸਤ, ਐਂਟੋਨੇਲਾ ਰੋਕੂਜ਼ੋ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਹਨ: ਥਿਆਗੋ, ਮਾਟੇਓ ਅਤੇ ਸੀਰੋ। ਮੈਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਐਥਲੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ $1.15 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।

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