ਲਿਓਨਲ ਮੈਸੀ ਦਾ ਜਨੂੰਨ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹਨੀਮੂਨ ਕੀਤਾ ਰੱਦ

ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਓਨਲ ਮੈਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਹੈ।

Lionel Messi obsession, fans cancel their honeymoon to see the star
ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹਨੀਮੂਨ ਕੀਤਾ ਰੱਦ (ANI 'X' handle and AFP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 13, 2025 at 4:54 PM IST

2 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਲਿਓਨਲ ਮੈਸੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਸੀ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਚਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ - ਕੋਲਕਾਤਾ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ।

"GOAT ਇੰਡੀਆ ਟੂਰ" ਨਾਮਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਦੌਰੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਰਾਤ 2:30 ਵਜੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪਹੁੰਚੀ। ਮੈਸੀ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਟਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ।

ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ ਹਨੀਮੂਨ ਕੀਤਾ ਰੱਦ

ਮੈਸੀ ਦੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਡੀਕੇ ਗਏ ਦੌਰੇ ਬਾਰੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਸੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਜੋੜੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।

ਜੋੜੇ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹਨੀਮੂਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਏਐਨਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਨੀਮੂਨ ਦੇ ਪਲਾਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ... ਅਸੀਂ 2010 ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"

ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਨੀਮੂਨ ਦੇ ਪਲਾਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਸੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਸੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਨੀਮੂਨ ਦੇ ਪਲਾਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ... ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ਇਹ ਜੋੜਾ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਨੀਮੂਨ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮੈਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭਗਦੜ

ਮੈਸੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਸਾਲਟ ਲੇਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੋਹਨ ਬਾਗਾਨ 'ਮੈਸੀ' ਆਲ ਸਟਾਰਸ' ਅਤੇ ਡਾਇਮੰਡ ਹਾਰਬਰ 'ਮੈਸੀ' ਆਲ ਸਟਾਰਸ' ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਦੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ, ਭਗਦੜ ਮਚ ਗਈ, ਅਤੇ ਮੈਸੀ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਮੈਸੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਮੈਸੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ ਖੇਡੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਦਿੱਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।

