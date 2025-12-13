ਲਿਓਨਲ ਮੈਸੀ ਦਾ ਜਨੂੰਨ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹਨੀਮੂਨ ਕੀਤਾ ਰੱਦ
ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਓਨਲ ਮੈਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਹੈ।
Published : December 13, 2025 at 4:54 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਲਿਓਨਲ ਮੈਸੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਸੀ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਚਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ - ਕੋਲਕਾਤਾ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ।
"GOAT ਇੰਡੀਆ ਟੂਰ" ਨਾਮਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਦੌਰੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਰਾਤ 2:30 ਵਜੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪਹੁੰਚੀ। ਮੈਸੀ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਟਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ।
#WATCH | West Bengal | A fan of star footballer Lionel Messi says, " ... last friday we got married, and we cancelled our honeymoon plan because messi is coming as this is important... we have been following him since 2010..." pic.twitter.com/9UKx0K9dGy— ANI (@ANI) December 13, 2025
ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ ਹਨੀਮੂਨ ਕੀਤਾ ਰੱਦ
ਮੈਸੀ ਦੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਡੀਕੇ ਗਏ ਦੌਰੇ ਬਾਰੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਸੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਜੋੜੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।
ਜੋੜੇ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹਨੀਮੂਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਏਐਨਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਨੀਮੂਨ ਦੇ ਪਲਾਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ... ਅਸੀਂ 2010 ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਨੀਮੂਨ ਦੇ ਪਲਾਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਸੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਸੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਨੀਮੂਨ ਦੇ ਪਲਾਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ... ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ਇਹ ਜੋੜਾ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਨੀਮੂਨ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
#WATCH | West Bengal | On the visit of star footballer Lionel Messi, a fan says, " ... we recently got married, but on messi's visit, we cancelled our honeymoon plan because first we wanted to see messi... we are very excited to see him, and we have been following him for 10-12… pic.twitter.com/QIqLTbYOvh— ANI (@ANI) December 13, 2025
ਮੈਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭਗਦੜ
ਮੈਸੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਸਾਲਟ ਲੇਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੋਹਨ ਬਾਗਾਨ 'ਮੈਸੀ' ਆਲ ਸਟਾਰਸ' ਅਤੇ ਡਾਇਮੰਡ ਹਾਰਬਰ 'ਮੈਸੀ' ਆਲ ਸਟਾਰਸ' ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਦੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ, ਭਗਦੜ ਮਚ ਗਈ, ਅਤੇ ਮੈਸੀ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਮੈਸੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਮੈਸੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ ਖੇਡੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਦਿੱਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।