ਵਾਨਖੇੜੇ 'ਚ ਮੈਸੀ ਦਾ ਜਲਵਾ, ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਅਤੇ ਸੀਐਮ ਫੜ੍ਹਨਵੀਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ
Lionel Messi ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਾਨਖੇੜੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
Published : December 15, 2025 at 7:36 AM IST
ਮੁੰਬਈ: ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫੁੱਟਬਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਿਓਨਲ ਮੈਸੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਵਾਨਖੇੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਣੇ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ।
VIDEO | Maharashtra: CM Devendra Fadnavis launches Project Mahadeva in presence of global football icon Lionel Messi.
With Project Mahadeva, the state aims to hone young football players to facilitate their path to international level.
ਮੈਸੀ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ
ਵਾਨਖੇੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਮੈਸੀ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਸੁਨੀਲ ਛੇਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਡੀਨੋ ਮੋਰੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਸੀ, ਲੁਈਸ ਸੁਆਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਰੌਡਰੀ ਡੀ ਪਾਲ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਈਆਂ।
ਚਰਚਗੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਜੁਟੇ
ਚਰਚਗੇਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਨਖੇੜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਸੜਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ, ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ, ਟਾਈਗਰ ਸ਼ਰਾਫ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟਾਰ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਸੁਨੀਲ ਛੇਤਰੀ ਨੇ ਖਚਾਖਚ ਭਰੇ ਵਾਨਖੇੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
VIDEO | Maharashtra: Amid loud cheers, Indian cricket legend Sachin Tendulkar gifts Argentine football icon Lionel Messi the 2011 World Cup jersey, calling it a golden moment for Mumbai and India.
ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਨੇ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਭਾਰਤੀ ਜਰਸੀ
ਇਹ ਦੋ ਸਪੋਰਟਸ ਸੁਪਰਸਟਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਨੇ ਮੈਸੀ ਨੂੰ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਰਸੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਮੈਸੀ ਨੇ ਸਚਿਨ ਨੂੰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਅੰਤ ਮੈਸੀ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਛੇਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਰਸੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ।
VIDEO | Mumbai, Maharashtra: Argentine footballer Lionel Messi arrives at Wankhede Stadium during his G.O.A.T India Tour, he was greeted by loud cheers from fans.
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਹਾਦੇਵ ਲਾਂਚ
ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ (MITRA), CIDCO, ਅਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਇੰਡੀਆ ਫੁੱਟਬਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (WIFA) ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ "ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਹਾਦੇਵ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। "ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਹਾਦੇਵ" ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਨਖੇੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਟਰਾਇਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇਰੂਲ ਦੇ ਯਸ਼ਵੰਤ ਰਾਓ ਚਵਾਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਚੋਣ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 419 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ 20 ਕੁੜੀਆਂ ਸਮੇਤ 40 ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਰਾਊਂਡ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।