ਮੈਸੀ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ 'ਚ ਮਚਾਈ ਧਮਾਲ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ CM ਰੇਵੰਤ ਰੈੱਡੀ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਫੁੱਟਬਾਲ ਮੈਚ

Lionel Messi in Hyderabad: ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਸਟਾਰ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਲਿਓਨੇਲ ਮੈਸੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਵੰਤ ਰੈੱਡੀ ਨਾਲ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ।

LIONEL MESSI
ਲਿਓਨੇਲ ਮੇਸੀ (ANI)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 14, 2025 at 9:12 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਟਾਰ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਲਿਓਨੇਲ ਮੈਸੀ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹਨ। ਮੈਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਮੈਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਸੀ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਉੱਪਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈੱਡੀ ਨਾਲ ਮੈਚ ਵੀ ਖੇਡਿਆ।

ਮੈਸੀ ਅਤੇ ਰੇਵੰਤ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ

ਮੈਸੀ ਦੇ 'ਗੋਟ ਟੂਰ' ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਮੈਚ ਵੀ ਖੇਡਿਆ। ਇਸ ਮੈਚ 'ਚ ਰੇਵੰਤ ਰੈੱਡੀ ਮੈਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੇਡਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 9 ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਰਸੀ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।ਫੀਲਡ 'ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 4 ਗੋਲ ਕੀਤੇ। ਮੈਚ RR9 ਅਤੇ ਮੈਸੀ ਆਲ ਸਟਾਰ (AAS) ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਮੈਸੀ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ ਖੇਡਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।

ਮੈਸੀ ਅਤੇ ਰੇਵੰਤ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਸੀ ਨੇ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਰਾਜਵੀ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਸੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।

ਲਿਓਨੇਲ ਮੈਸੀ (ETV Bharat)

100 ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਣਗੇ

ਮੈਸੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ 'ਚ 100 ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਮੈਸੀ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਖਿਚਵਾਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਇਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਦ ਗੋਟ ਟੂਰ' ਦੀ ਆਯੋਜਨ ਕਮੇਟੀ (ਹੈਦਰਾਬਾਦ) ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਾਰਵਤੀ ਰੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੁਟਬਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਫਲਕਨੁਮਾ ਪੈਲੇਸ 'ਚ 'ਮੀਟ ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਟ ਵਿਦ ਮੈਸੀ' ਈਵੈਂਟ 'ਚ ਮੈਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੁੱਟਬਾਲ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਫੋਟੋ ਦੀ ਕੀਮਤ 9.95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਪਲੱਸ ਜੀਐਸਟੀ) ਹੋਵੇਗੀ। ਟਿਕਟਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਪ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 100 ਲੋਕ ਹੀ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਸਕਣਗੇ।

ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਲਿਓਨੇਲ ਮੈਸੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ

  • ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਮ 7:50 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।
  • ਸੀਐਮ ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ ਰਾਤ 8:06 ਵਜੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਏ।
  • ਮੈਸੀ ਰਾਤ 8:06 ਵਜੇ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਉਤਰੇ।
  • ਰੋਡਰੀਗੋ ਅਤੇ ਲੁਈਸ ਸੁਆਰੇਜ਼ ਰਾਤ 8:08 ਵਜੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰੇ।
  • ਪੈਨਲਟੀ ਸ਼ੂਟਆਊਟ ਰਾਤ 8:13 ਵਜੇ ਹੋਇਆ।
  • ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਰਾਤ 8:18 'ਤੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਏ।
  • ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਸੀ ਨੇ ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਲਿਓਨੇਲ ਮੈਸੀ (ETV Bharat)

ਕੋਲਕਾਤਾ 'ਚ ਹੰਗਾਮਾ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਸੀ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ 2:30 ਵਜੇ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਨੇਤਾਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਸੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਸਾਲਟ ਲੇਕ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਗਦੜ ਮਚ ਗਈ।

ਲਿਓਨੇਲ ਮੈਸੀ
ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

