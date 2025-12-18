ਮੈਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ GOAT ਟੂਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ, ਆਖੀ ਇਹ ਅਹਿਮ ਗੱਲ
LIONEL MESSI THANKED India 2025: ਲਿਓਨੇਲ ਮੈਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਦੌਰੇ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : December 18, 2025 at 10:38 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਿੱਗਜ ਲਿਓਨਲ ਮੈਸੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੇ "GOAT ਇੰਡੀਆ ਟੂਰ" ਦਾ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਹੈਲੋ ਇੰਡੀਆ! ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦੌਰਾ। ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉੱਜਵਲ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਮੈਸੀ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਗਾਇਬ
ਮੈਸੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਖਾਨ ਅਤੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਫੁੱਟਬਾਲਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਸਾਲਟ ਲੇਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਫੁਟੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੈਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਲੇਕ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਮੈਸੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੈਸੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੌਰਾ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦੌਰਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਸੀ ਨੇ GOAT ਟੂਰ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ 2025 ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਚਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ - ਕੋਲਕਾਤਾ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ - ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦੇਖਣ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ।
ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਸਾਲਟ ਲੇਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ, ਮੈਸੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਭੜਕ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਮੈਸੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ...
ਮੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- "ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਨੁਭਵ ਸੀ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਥਕਾਵਟ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।"
ਮੈਸੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂਗੇ, ਪਰ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖੇਡਦੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।"
ਲਿਓਨੇਲ ਮੈਸੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੌਰਾ ਮੰਗਲਵਾਰ, 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਜਾਮਨਗਰ ਵਿੱਚ ਅਨੰਤ ਅੰਬਾਨੀ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰ, ਵਾਂਤਾਰਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਇੰਟਰ ਮਿਆਮੀ ਸਾਥੀ, ਲੁਈਸ ਸੁਆਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਰੋਡਰੀਗੋ ਡੀ ਪਾਲ ਵੀ ਸਨ।