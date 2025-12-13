ETV Bharat / sports

ਮੈਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭੰਨਤੋੜ, ਗੜਬੜ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਜਾਣੋ ?

Lionel Messi Goat India Tour: ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਮੈਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਭੰਨਤੋੜ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

CHAOS AT MESSI EVENT
ਮੈਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭੰਨਤੋੜ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 13, 2025 at 3:16 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਲਿਓਨਲ ਮੇਸੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਸਟਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸੁਕ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਸੀ ਸਾਲਟ ਲੇਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ 10 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮੱਚ ਗਈ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ, ਜੋ ਮੈਸੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਬੋਤਲਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਭੰਨਤੋੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਕਿਉਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ?

ਮੈਸੀ ਗੋਟ ਟੂਰ ਦੌਰਾਨ, ਭੀੜ ਨੂੰ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਯੁਵਾ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਰੰਗਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਲੈਪ ਆਫ਼ ਆਨਰ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਗੁੱਸਾ ਭੜਕ ਉੱਠਿਆ, ਬੋਤਲਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਸੀ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਉਹ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਸੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੇ।

ਵਿਘਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ?

ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਸੀ ਨੂੰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਪਤਵੰਤੇ ਮੁੱਖ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਘਨ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੀੜ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਗੁੱਸਾ ਵਧਦਾ ਗਿਆ, ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਗਈ। ਬੈਨਰ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸੀਟਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਸੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਹੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਫੀ ਲੈਂਦੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਸੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਭੀੜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਹਰ ਵੱਡਾ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਖਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ?"

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਸੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਮੈਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੀਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਾਲਟ ਲੇਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਲਿਓਨੇਲ ਮੈਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਲਈ ਲਿਓਨੇਲ ਮੈਸੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਤੋਂ ਦਿਲੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ।"

ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਅਸੀਮ ਕੁਮਾਰ ਰੇਅ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਏਗੀ।'

