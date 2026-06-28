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ਲਿਓਨੇਲ ਮੈਸੀ ਨੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ, 7 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਾ

ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਮੈਸੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 7 ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Lionel Messi FIFA World Cup
ਲਿਓਨੇਲ ਮੈਸੀ ਨੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡ (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 28, 2026 at 4:06 PM IST

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Messi Record in FIFA World Cup: ਲਿਓਨਲ ਮੈਸੀ ਨੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ (28 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਡੱਲਾਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਜੌਰਡਨ ਵਿਰੁੱਧ ਗੋਲ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੈਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੇ 3-1 ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਮੈਸੀ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਗਰੁੱਪ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਬਦਲਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਲੀਡ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਕੋਰਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫ੍ਰੀ-ਕਿੱਕ ਨਾਲ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਜੂਨ 2006 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੇ ਲਿਓਨਲ ਮੈਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਲੈਵਨ (11 ਖਿਡਾਰੀ) ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ।

Lionel Messi has set another record at the FIFA World Cup
ਲਿਓਨੇਲ ਮੈਸੀ ਨੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ (AP)

ਮੈਸੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ

39 ਸਾਲਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕਰ ਨੇ 80ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ-ਕਿੱਕ ਨੂੰ ਗੋਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੜੀ ਕਤਰ ਵਿੱਚ 2022 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਰਾਊਂਡ ਆਫ਼ 16 ਮੈਚ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਸੀ ਨੇ 35ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਕੀਤਾ।

Lionel Messi FIFA World Cup
ਲਿਓਨੇਲ ਮੈਸੀ ਨੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡ (AP)

ਫਿਰ ਮੈਸੀ ਨੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਅਤੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲਟੀ ਤੋਂ ਗੋਲ ਕੀਤੇ। ਫਰਾਂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਮੈਸੀ ਨੇ ਪੈਨਲਟੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਗੋਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੈਸੀ ਨੇ ਅਲਜੀਰੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟਰੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਗੋਲ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਜਰਮਨ ਫਾਰਵਰਡ ਮੀਰੋਸਲਾਵ ਕਲੋਸ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ 19 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਮੈਸੀ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੌਰਾਨ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਛੇ ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 ਅਤੇ 2026) ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ।

Messi breaks another FIFA World Cup record
ਲਿਓਨਲ ਮੈਸੀ ਨੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ (AP)

ਮੈਸੀ ਗੋਲਡਨ ਬੂਟ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ

ਮੈਸੀ ਨੇ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਛੇ ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਕਾਇਲੀਅਨ ਐਮਬਾਪੇ, ਓਸਮਾਨੇ ਡੇਂਬੇਲੇ, ਵਿਨੀਸੀਅਸ ਜੂਨੀਅਰ ਅਤੇ ਏਰਲਿੰਗ ਹਾਲੈਂਡ ਤੋਂ ਗੋਲਡਨ ਬੂਟ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੋਲ ਅੱਗੇ ਹੈ।

Another record for Lionel Messi at the FIFA World Cup.
ਲਿਓਨੇਲ ਮੇਸੀ ਨੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ (AP)

ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦਾ ਰਾਊਂਡ ਆਫ਼ 32 ਮੈਚ

ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨਾਕਆਊਟ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ, ਮੈਸੀ ਕੋਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਸੀ ਦੀ ਟੀਮ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ, ਰਾਊਂਡ ਆਫ਼ 32 ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 3:30 ਵਜੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਪ ਵਰਡੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗੀ।

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