ਮਹਾਨ ਫਿਲਡਰ ਜੋਂਟੀ ਰੋਡਸ ਰਾਂਚੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤਰੀਫ

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆਏ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਜੋਂਟੀ ਰੋਡਸ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਦੱਸੇ ।

LEGENDARY FIELDER JONTY RHODES
ਮਹਾਨ ਫਿਲਡਰ ਜੋਂਟੀ ਰੋਡਸ ਰਾਂਚੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤਰੀਫ (Etv Bharat)
Published : November 10, 2025 at 1:53 PM IST

ਰਾਂਚੀ: ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਜੋਂਟੀ ਰੋਡਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਫੀਲਡਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਂਚੀ ਆਏ। ਜੋਂਟੀ ਰਾਂਚੀ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਫਾਈਨਲ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਨਿੱਘ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਰੋਡਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਂਚੀ ਦੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇਖੇ ਹਨ ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਗੂੜ੍ਹਾ ਹੈ।"

ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਉਜਵਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। "ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਹੈ,"- ਜੋਂਟੀ ਰੋਡਸ,ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ

ਧੋਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ:

ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਰੋਡਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਧੋਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਉਸਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।" ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਪਤਾਨ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਧੋਨੀ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਉਸਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਧੋਨੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਚਿੰਗ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਸੰਜਮੀ ਕਪਤਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਫੀਲਡਿੰਗ ਲਈ ਜਨੂੰਨ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ:

56 ਸਾਲਾ ਰੋਡਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸਦਾ ਜਨੂੰਨ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਮੈਨੂੰ ਡਾਈਵ ਕਰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵਾਂ ਅਤੇ ਗੇਂਦ ਮੇਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡਾਈਵ ਕਰਾਂਗਾ।"

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਬਾਰੇ ਸਬਕ:

ਜੋਂਟੀ ਰੋਡਸ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਸੰਪੂਰਨ ਅਭਿਆਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੇਡ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁਲੇਟਪਰੂਫ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਹੀ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।

ਭਾਰਤ ਮੇਰੇ ਲਈ "ਦੂਜਾ ਘਰ" ਹੈ:

ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰੋਡਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੂਜਾ ਘਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਮੰਗਲੌਰ ਤੋਂ ਰਾਂਚੀ ਆਇਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਲਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹਾਂ।"

ਜੋਂਟੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ, "ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਿਰਫ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਖੇਡਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਟੀਮ ਵਰਕ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਤੱਕ, ਹਰ ਕੋਈ ਖੇਡ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।" ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ 9 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਈ ਰਾਂਚੀ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਅਗਰਵਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਵਿਕਾਸ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋਂਟੀ ਰੋਡਸ ਦੁਆਰਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

SPORTS NEWS JHARKHAND
FORMER SOUTH AFRICAN CRICKETER
JONTY RHODES ON VISIT TO RANCHI
ਜੋਂਟੀ ਰੋਡਸ
LEGENDARY FIELDER JONTY RHODES

