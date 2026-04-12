ਜਦੋਂ ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨਾਲ ਗਾਇਆ ਗਾਣਾ ਤਾਂ ਝੂਮਿਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ
ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕਾ ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਬ੍ਰੈਟ ਲੀ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਸੀ।
Published : April 12, 2026 at 5:16 PM IST
Asha Bhosle Passed Away: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕਾ ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ ਦਾ ਅੱਜ (12 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026) ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ 92 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ 'ਤੇ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਗਾਇਕੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੀਤ ਗਾਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਦੇ ਜਾਦੂ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰਮੁਗਧ ਕੀਤਾ। ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ ਨੇ ਕਈ ਗਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਇਆ, ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ?
ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ ਨੇ ਬ੍ਰੈਟ ਲੀ ਨਾਲ ਗਾਇਆ ਗਾਣਾ
ਗੀਤ ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਟ ਲੀ ਨੇ "ਯੂ ਆਰ ਦ ਵਨ ਫਾਰ ਮੀ" ਗਾਇਆ। ਇਹ ਗੀਤ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਬ੍ਰੈਟ ਲੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਟ ਲੀ ਦੁਆਰਾ ਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੀਤ 2006 ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਸੀ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਦੌਰਾਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬ੍ਰੈਟ ਲੀ ਇੱਕ ਸਫਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕੁੱਲ 718 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 76 ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 310 ਵਿਕਟਾਂ, 221 ਵਨਡੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 380 ਵਿਕਟਾਂ ਅਤੇ 25 ਟੀ-20 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 28 ਵਿਕਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Remember this when Asha Ji and Brett Lee made music together.— Akul (𝑨𝑻10) (@Loyalsachfan10) April 12, 2026
An era doesn’t end it echoes forever.
Thank you for the timeless melodies #AshaBhosle ji.
Om Shanti 🙏 pic.twitter.com/mZY57TFDKM
'ਇਹ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅੰਤ'
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਹਰਸ਼ਾ ਭੋਗਲੇ ਨੇ ਮਹਾਨ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਪਹਿਲਾਂ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ, ਹੁਣ ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਮਹਾਨਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ। ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਗੀਤ ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ, 'ਉਮਰਾਓ ਜਾਨ' ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਸੀ। ਰਫ਼ੀ, ਕਿਸ਼ੋਰ, ਮੁਕੇਸ਼, ਮੰਨਾ ਡੇ, ਤਲਤ, ਗੀਤਾ ਦੱਤ, ਲਤਾ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਉਸ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕੜੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ।"
ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ਕਈ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਗ੍ਰੈਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਗਾਇਕਾ ਬਣੀ। 2005 ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ। 2011 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੂਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 12,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੀਤ ਗਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਕਾਰੀ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।