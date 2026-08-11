Badminton World Championship: ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਲੰਗੂਰ ਦੀ ਅਵਾਜ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਮਦਦ, PV Sindhu ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਹੈ।
Published : August 11, 2026 at 2:21 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: BWF ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (BAI) ਨੇ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇਨਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੋਂ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਲੰਗੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਓਪਨ ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਬਾਂਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
3 men will have a unique job at the BWF World Championship starting next week in Delhi.— jonathan selvaraj (@jon_selvaraj) August 10, 2026
Imitate langur calls at the Indira Gandhi Stadium to keep away rhesus macaques (who dread langurs) from the venue.
Decision made after a monkey gatecrashed the India Open earlier this year. pic.twitter.com/4IGyvQhyQD
ਬਾਂਦਰ ਲੰਗੂਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਹਨ
"ਮੰਕੀ ਵਿਸਪਰਰ" (ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ) ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਫਰ, ਜੋ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੰਭਾਲਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬਾਂਦਰ ਲੰਗੂਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਅਸਰਦਾਰ ਰਹੇਗਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।"
ਜ਼ਫਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਨੌਰਥ ਬਲਾਕ, ਸਾਊਥ ਬਲਾਕ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮਥੁਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।"
ਪੀਵੀ ਸਿੰਧੂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਟਾਰ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਖਿਡਾਰਨ, ਪੀਵੀ ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਹੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ X 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹੱਲ 'ਤੇ ਹੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਸੰਦ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੋ ਸਕੇ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੱਲ ਅਨੋਖੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਅਪਣਾਪਨ, ਸਾਡਾ ਜ਼ਜਬਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ!"
You can laugh at the solution, but you have to love the effort 😂❤️🇮🇳— PV Sindhu (@Pvsindhu1) August 10, 2026
So many people are working behind the scenes to make sure India is ready to welcome the world. Our solutions may be uniquely Indian, but so are our warmth, our spirit and our hospitality.
Can’t wait for the… https://t.co/ORDFuAkITL
ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੂਜੀ ਵਾਰ BWF ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2009 ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਗਾਚੀਬਾਉਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 17 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 23 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇਨਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।
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