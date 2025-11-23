ETV Bharat / sports

ਲਕਸ਼ਯ ਸੇਨ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਯੁਸ਼ੀ ਤਨਾਕਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜਿੱਤਿਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਓਪਨ ਦਾ ਖਿਤਾਬ

ਲਕਸ਼ਯ ਸੇਨ ਨੇ 2025 ਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਓਪਨ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਯੂਸ਼ੀ ਤਨਾਕਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ।

AUSTRALIAN OPEN BADMINTON 2025
ਲਕਸ਼ਯ ਸੇਨ (ANI)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 23, 2025 at 2:17 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟਾਰ ਸ਼ਟਲਰ ਲਕਸ਼ਯ ਸੇਨ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਓਪਨ ਬੈਡਮਿੰਟਨ 2025 ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸਟਾਰ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਖਿਡਾਰੀ ਯੂਸ਼ੀ ਤਨਾਕਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਸੇਨ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਸੈੱਟਾਂ ਵਿੱਚ (21-15, 21-11) ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੇਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਿਤਾਬ ਦਾ ਸੋਕਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਕਸ਼ਯ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਖਿਤਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੇਨ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ BWF ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੂਜਾ ਭਾਰਤੀ ਬਣ ਗਿਆ।

ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਚਮਕਿਆ ਲਕਸ਼ਯ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਓਪਨ ਪੁਰਸ਼ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਸੁਪਰ 500 ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ, 13ਵਾਂ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਕਸ਼ਯ ਸੇਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜਾਪਾਨ ਦੇ 27ਵਾਂ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੁਸ਼ੀ ਤਨਾਕਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਤਨਾਕਾ ਫਿੱਕਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲਕਸ਼ਯ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸੈੱਟ 21-15 ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੈੱਟ 21-11 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਕਸ਼ਯ ਸੇਨ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ।

ਲਕਸ਼ਯ ਤਨਾਕਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਚ 'ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਚੁਸਤੀ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੇਂਦ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਈ। ਲਕਸ਼ਯ ਨੇ ਸੈੱਟ 21-15 ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ, ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਦੂਜੇ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।

ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ, ਲਕਸ਼ਯ ਸੇਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਤਨਾਕਾ 'ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ। ਲਕਸ਼ਯ ਪੂਰੇ ਸੈੱਟ ਦੌਰਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੇਡ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲੀਡ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਉਸਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ 21-11 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ।

TAGGED:

LAKSHYA SEN WINS AUSTRALIAN OPEN
LAKSHYA SEN BEAT YUSHI TANAKA
LAKSHYA SEN
ਲਕਸ਼ਯ ਸੇਨ
AUSTRALIAN OPEN BADMINTON 2025

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਕਈ ਲਾਭ

ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ? ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਲਓ ਧਿਆਨ

ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਖਤਰਨਾਕ

ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.