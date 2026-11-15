ਲਕਸ਼ੈ ਸੇਨ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ, ਕੁਮਾਮੋਟੋ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਟਲਰ
ਲਕਸ਼ੈ ਸੇਨ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ 13-21, 21-18, 21-14 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ।
Published : November 15, 2026 at 2:13 PM IST
ਕੁਮਾਮੋਟੋ (ਜਾਪਾਨ): ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟਾਰ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਖਿਡਾਰੀ ਲਕਸ਼ੈ ਸੇਨ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ 2023 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕੁਮਾਮੋਟੋ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾ ਸੈੱਟ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਸੈੱਟ ਜਿੱਤ ਕੇ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ।
ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਲਕਸ਼ੈ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਕੋਕੀ ਵਾਟਾਨਾਬੇ ਨੂੰ 13-21, 21-18, 21-14 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਵਾਟਾਨਾਬੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾ ਗੇਮ 21-13 ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਦੂਜੇ ਗੇਮ ਵਿੱਚ, ਲਕਸ਼ੈ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਜਮ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 13-10 ਦੀ ਲੀਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇ ਅੰਕ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨੌਂ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਾਟਾਨਾਬੇ ਨੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤ ਅੰਕ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਸ ਅੰਤਰ ਨੂੰ 19-17 ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੇਨ ਨੇ ਦੂਜਾ ਸੈੱਟ 21-18 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੈਚ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ।
🇮🇳 Historic Campaign - The Legend of Lakshya Grows 🔥 Lakshya Sen becomes the first Indian to win the Kumamoto Masters Japan! Sen beat Koki Watanabe in the 2026 final 13-21, 21-18, 21-14 with his trademark comeback! Congratulations on the back-to-back BWF Super 500 titles, Lakshya 🏆🏆 Let's cheer for our champion in the comments with some ♥️ 📸: @badmintonphoto #Kumamoto #kumamotomasters— BAI Media (@BAI_Media) November 15, 2026
ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਗੇਮ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੀਬੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਕੋਰ 5-5 ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਕਸ਼ੈ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਾਲ 'ਤੇ 11-7 ਦੀ ਲੀਡ ਲੈ ਲਈ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ 21-14 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜਾ ਖਿਤਾਬ
ਇਹ ਲਕਸ਼ੈ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜਾ BWF ਟੂਰ ਸੁਪਰ 500 ਖਿਤਾਬ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀਲੋ ਓਪਨ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਕਸ਼ੈ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕੋ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋ BWF ਵਰਲਡ ਟੂਰ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਉਸਦਾ ਛੇਵਾਂ BWF ਵਰਲਡ ਟੂਰ ਖਿਤਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਨ ਦਾ ਸਾਲ ਦਾ ਤੀਜਾ BWF ਟੂਰ ਫਾਈਨਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਓਪਨ ਵਿੱਚ ਉਪ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਸੁਪਰ 500 ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤੇ।
Lakshya Sen 🇮🇳 goes for gold against Koki Watanabe 🇯🇵. #BWFWorldTour #KumamotoMasters2026 https://t.co/H8JONftZsj— BWF (@bwfmedia) November 15, 2026
ਮੈਂ ਇਸ ਲੈਅ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ
ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਅਲਮੋੜਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 25 ਸਾਲਾ ਲਕਸ਼ੈ ਨੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ, "ਇੱਥੇ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜਾ ਖਿਤਾਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਲੈਅ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਮੁੱਖ ਸੀ। ਕਈ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਚ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਤੇ ਹੈ।"