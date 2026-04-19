'ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ...', ਕੁਮਾਰ ਸੰਗਾਕਾਰਾ ਦਾ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ
ਕੁਮਾਰ ਸੰਗਾਕਾਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ।
Published : April 19, 2026 at 6:33 PM IST
Sangakkara on Vaibhav Suryavanshi: ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਅੱਜ (19 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਕੇਕੇਆਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਨਾਲ ਭਿੜੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਕੇਕੇਆਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਜੋ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੈਚ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਕੁਮਾਰ ਸੰਗਾਕਾਰਾ ਦਾ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ
ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਕੁਮਾਰ ਸੰਗਾਕਾਰਾ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੰਗਾਕਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਭਵ ਦਾ ਆਈਪੀਐਲ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕੁਦਰਤੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਰਲ ਹੈ, ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ 35 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਦੌੜਾਂ ਹੋਣ, 15 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਦੌੜਾਂ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਆਊਟ ਹੋਣਾ। ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਊਟ ਹੋਣਾ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।"
ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਵਿੱਚ ਵੈਭਵ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
15 ਸਾਲਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਈਪੀਐਲ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਮਲਾਵਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਅਤੇ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋਸ਼ ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ ਵਰਗੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ 17 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 52 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਪਾਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ।
ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਸੰਗਾਕਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹਮਲਾਵਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਭਵ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸਿੱਖੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਗੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਖਿਡਾਰੀ ਲਈ, ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"
ਵੈਭਵ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ
ਸੰਗਕਾਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਵੈਭਵ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹੈ। ਉਹ ਨੈੱਟ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੈਭਵ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਅਤੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ।"
