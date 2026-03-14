ETV Bharat / sports

'ਚਾਈਨਾਮੈਨ' ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਦਾ ਵਿਆਹ ਅੱਜ; ਮਸੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ

ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਅੱਜ ਮਸੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 14, 2026 at 11:54 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਮਸੂਰੀ: ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ "ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਰਾਣੀ" ਮਸੂਰੀ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਵੰਸ਼ਿਕਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਕੁਲਦੀਪ ਆਪਣੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਦੋਸਤ ਵੰਸ਼ਿਕਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੱਝਣਗੇ। ਇਸ ਪਿਆਰੇ ਜੋੜੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਮਸੂਰੀ ਦੇ ਸੈਵੋਏ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਦੁਲਹਨ ਵਾਂਗ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਈ ਸਾਥੀ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਸੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਦਾ ਅੱਜ ਵਿਆਹ

ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਦੇ ਦੋਸਤ ਅੱਜ ਮਸੂਰੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, "ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਰਾਣੀ" ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 4:00 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵਰਮਾਲਾ (ਮਾਲਾ ਬਦਲੀ) ਸਮਾਰੋਹ ਸ਼ਾਮ 6:00 ਵਜੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਰਾਤ 8:00 ਵਜੇ ਵੰਸ਼ਿਕਾ ਨਾਲ ਸੱਤ ਫੇਰੇ ਲੈਣਗੇ।

ਹਲਦੀ, ਮਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਮਾਰੋਹ ਹੋਏ। ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਸਮਾਰੋਹ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ। ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਰਸਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤਕ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਲਾੜਾ, ਲਾੜਾ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ ਗਏ।

ਯੁਜ਼ਵੇਂਦਰ ਚਾਹਲ ਨੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਨੱਚਿਆ

ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਯੁਜ਼ਵੇਂਦਰ ਚਾਹਲ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਦੇ ਸਪਿਨ-ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਨੱਚਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗੇਤਰ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਆ ਸਰੋਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾੜਾ-ਲਾੜੀ ਖੁਦ ਵੀ ਸੰਗੀਤ 'ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ।

ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ

ਅੱਜ, ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਟੀ-20 ਕਪਤਾਨ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਅਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਟੀਮ ਦੇ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਦਾ ਵਿਆਹ

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਵੰਸ਼ਿਕਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਸਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਆਪਣੇ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਸੂਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

TAGGED:

KULDEEP YADAV WEDDING
KULDEEP AND VANSHIKA WEDDING
ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ
ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਵੰਸ਼ਿਕਾ
Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.