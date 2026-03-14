ਰੋਲਸ-ਰਾਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇਗੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੀ ਬਰਾਤ, ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਸਣੇ ਮਸੂਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਧੀਰੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ

ਲਾੜੇ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

KULDEEP YADAV WEDDING IN MUSSOORIE
ਮੁਹੰਮਦ ਕੈਫ ਅਤੇ ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ (Photo- ETV Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 14, 2026 at 7:01 PM IST

ਮਸੂਰੀ: ਪਹਾਆਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਮਸੂਰੀ, ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਸਟਾਰ ਸਪਿਨਰ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਆਹ ਲਈ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। 14 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲੱਗਭਗ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੋਟਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਇਵੈਂਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਟੀਮ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਖਾਸ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮਸੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁਲਦੀਪ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਵਿਆਹ

ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਮਸੂਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਮਸੂਰੀ ਦੇ ਆਈਟੀਸੀ ਹੋਟਲਜ਼ ਦ ਸੇਵੋਏ ਦੁਆਰਾ ਵੈਲਕਮ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਟਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮੁਹੰਮਦ ਕੈਫ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਪਹੁੰਚੇ (Photo- ETV Bharat)

ਪੰਡਿਤ ਧੀਰੇਂਦਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇਣਗੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗੁਰੂ ਧੀਰੇਂਦਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੀ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਸੂਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਧੀਰੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੌਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਨਵ-ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਗੇ। ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਮਸੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ। ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਕੈਫ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਸੂਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।

ਬਰਾਤ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਖਾਸ ਹੋਵੇਗੀ

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇਣ ਲਈ ਬਰਾਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਲਾੜੇ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਲਈ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਜਾਈ ਗਈ ਘੋੜੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਵਿੰਟੇਜ ਰੋਲਸ-ਰਾਇਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਰਾਤ ਇਸ ਵਿੰਟੇਜ ਕਾਰ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਘੋੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਮਿਲੇਗਾ।

ਮੁਹੰਮਦ ਕੈਫ ਯੂਪੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। (Photo- ETV Bharat)

ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਪਹੁੰਚੇ

ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਵੀ ਮਸੂਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਗਤ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ

ਇਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੀਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਸੁਹਜ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਮਸੂਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ।

ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਸ਼ਾਹੀ ਵਿੰਟੇਜ ਕਾਰ 'ਰੋਲਸ-ਰਾਇਸ' ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। (Photo- ETV Bharat)

ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਲਈ ਸੁਆਦੀ ਭੋਜਨ

ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾਅਵਤ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨੀ ਪਕਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਵਾਇਤੀ ਪਕਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨਾਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਪਹਾੜੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਜੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਸੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਗਤ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜਗਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਘੇ ਲੋਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਖਾਸ ਪਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣਨਗੇ।

