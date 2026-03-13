ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਸਮਾਰੋਹ: ਯੁਜਵੇਂਦਰ ਚਾਹਲ ਨੇ ਪਾਇਆ ਭੰਗੜਾ, ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ
ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਯੁਜਵੇਂਦਰ ਚਾਹਲ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ।
Published : March 13, 2026 at 8:40 PM IST
ਮਸੂਰੀ (ਉਤਰਾਖੰਡ): ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਸਟਾਰ ਸਪਿਨਰ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਰਸਮ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਮਸੂਰੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੈਲਕਮ ਹੋਟਲ ਦ ਸੇਵੋਏ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਮਹਿੰਦੀ ਰਸਮ ਵਿੱਚ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਦੀ ਮੰਗੇਤਰ, ਵੰਸ਼ਿਕਾ, ਰਵਾਇਤੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਹਿੰਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾ ਕੇ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪਹਾੜੀ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਹਿੱਟ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ 'ਤੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਨੱਚਿਆ। ਪੂਰੇ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇੰਨਾ ਛੂਤ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦ ਹਰ ਕੋਈ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਤਾਲ 'ਤੇ ਝੂਮਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਖਾਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਯੁਜਵੇਂਦਰ ਚਾਹਲ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਚਾਹਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਹਿੰਦੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਅਤੇ ਨੱਚਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਈ ਹੋਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ, ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਪਕਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਮਹਿਮਾਨਨਿਵਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੋਟਲ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿਆਹ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗੂੰਜਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਰਸਮਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਮਸੂਰੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੇਵੋਏ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਸ ਵਿਆਹ ਮੌਕੇ ਲਈ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਫਿਰ ਵੀ, ਪੂਰੇ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਆਈਸੀਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੈ ਸ਼ਾਹ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਟਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੀਆਈਪੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ।