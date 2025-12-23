ETV Bharat / sports

IPL ਵਿੱਚ 9.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਲਵਿਦਾ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਖੇਡਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੈਚ

Krishnappa Gowtham retirement: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੱਪਾ ਗੌਤਮ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।

Krishnappa Gowtham has retired from all formats of cricket
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੱਪਾ ਗੌਤਮ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 23, 2025 at 12:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਨਡੇ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੱਪਾ ਗੌਥਮ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ, 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਸਟੇਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਕੇਐਸਸੀਏ) ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਲਾਉਂਜ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

37 ਸਾਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੱਪਾ ਗੌਥਮ ਨੇ 23 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਬੱਲੇ ਨਾਲ 2 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ 8 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 49 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 1 ਵਿਕਟ ਲਈ। ਗੌਥਮ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼, ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 36 ਆਈਪੀਐਲ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ।

Krishnappa Gowtham has retired from all formats of cricket
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੱਪਾ ਗੌਤਮ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ (IANS)

ਸੀਐਸਕੇ ਨੇ ₹9.25 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ

ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੱਪਾ ਉਦੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਈਪੀਐਲ 2021 ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ₹9.25 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਅਨਕੈਪਡ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਵੇਸ਼ ਖਾਨ ਨੇ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ, ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੀ ਮਿੰਨੀ-ਨੀਲਾਮੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਰਤਿਕ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵੀਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੇ ₹14.20 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ।

ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੱਪਾ ਗੌਤਮ ਦਾ ਆਈਪੀਐਲ ਕਰੀਅਰ

ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੱਪਾ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਈਪੀਐਲ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਈ 2024 ਵਿੱਚ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼, ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ ਲਈ ਖੇਡ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ 36 ਆਈਪੀਐਲ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਪਿਨ-ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਨੇ 166.90 ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ 247 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ 8.24 ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਰੇਟ ਨਾਲ 21 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।

Krishnappa Gowtham has retired from all formats of cricket
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੱਪਾ ਗੌਤਮ ਕੇਐਸਸੀਏ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ (IANS)

ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੱਪਾ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ

ਆਈਪੀਐਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੱਪਾ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, 32 ਫਸਟ-ਕਲਾਸ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 737 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ 116 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਲਿਸਟ ਏ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ 32 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 400 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ 51 ਵਿਕਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਟੀ-20 ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ 49 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 454 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ 32 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।

ਗੌਤਮ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਪਲ 2019 ਕਰਨਾਟਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਦੌਰਾਨ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੇਲਾਰੀ ਟਸਕਰਸ ਲਈ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਲਰਾਊਂਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਸਿਰਫ਼ 56 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 134 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 39 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਕੜਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, 15 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।

TAGGED:

ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੱਪਾ ਗੌਤਮ
KRISHNAPPA GOWTHAM
KRISHNAPPA GOWTHAM IPL CAREER
KRISHNAPPA GOWTHAM IPL PRICE
KRISHNAPPA GOWTHAM RETIREMENT

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.