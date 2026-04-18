ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ 5ਵੀਂ ਹਾਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਨੇ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 18, 2026 at 6:36 AM IST

KKR vs GT IPL 2026: ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਦੇ 25ਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਨੂੰ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। 181 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਦੇ 86 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 19.4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ 6 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

'ਗਿੱਲ ਰਹੇ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦ ਮੈਚ'

ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ 50 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 86 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 8 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 4 ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਪਾਰੀ ਲਈ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ (22), ਬਟਲਰ (25), ਅਤੇ ਫਿਲਿਪਸ (19) ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ। ਕੇਕੇਆਰ ਲਈ, ਵਰੁਣ ਨੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਨੀਲ, ਵੈਭਵ ਅਤੇ ਰਮਨਦੀਪ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ।

KKR ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ 180 ਦੌੜਾਂ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਕੇਆਰ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਦੀ 79 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਉਹ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 180 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਗ੍ਰੀਨ ਨੇ 54 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 79 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 7 ​​ਚੌਕੇ ਅਤੇ 4 ਛੱਕੇ ਲੱਗੇ। ਰੋਮਨ ਪਾਵੇਲ ਨੇ ਵੀ 27 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਕਪਤਾਨ ਰਹਾਣੇ ਨੇ 0, ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ ਨੇ 8, ਸੀਫਰਟ ਨੇ 19, ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ ਨੇ 1 ਅਤੇ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ 17 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਗੁਜਰਾਤ ਲਈ, ਰਬਾਡਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਾਜ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸਿਧ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਮਿਲੀ।

ਇਹ ਕੇਕੇਆਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਵੀਂ ਹਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਈਪੀਐਲ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਹਾਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

