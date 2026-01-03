ETV Bharat / sports

KKR ਮੁਸਤਫਿਜ਼ੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦੇਵੇਗਾ? ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ, ਕੇਕੇਆਰ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਾਲੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ 9.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

Mustafizur Rahman
KKR ਮੁਸਤਫਿਜ਼ੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦੇਵੇਗਾ? (ANI PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 3, 2026 at 3:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (ਆਈਪੀਐਲ) ਵਿੱਚ ਇਕਲੌਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਈਪੀਐਲ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਕੇਕੇਆਰ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਤਫਿਜ਼ੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਹੁਣ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਵਿੱਚ ਕੇਕੇਆਰ ਲਈ ਖੇਡਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ।

ਕੇਕੇਆਰ ਮੁਸਤਫਿਜ਼ੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗਾ?

ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ 9.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਗਏ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ? ਉਸਨੂੰ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਐਨਓਸੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਕੇਆਰ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਆਈਪੀਐਲ ਫੀਸ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ, ਕੇਕੇਆਰ ਨੇ ਮੁਸਤਫਿਜ਼ੁਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਜਿਸਦੀ ਬੇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਨੂੰ 9.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਨਿਯਮ

ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਿਡਾਰੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਈਪੀਐਲ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਿਡਾਰੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਆਈਪੀਐਲ ਫੀਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਮੁਸਤਫਿਜ਼ੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੱਖਰਾ

ਪਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟੀਮ ਚੋਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸੀ। ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੇ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੇਕੇਆਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਈਪੀਐਲ ਫੀਸ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਕੇਆਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ

ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਖੇਡ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਕੇਆਰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਸਤਫਿਜ਼ੁਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਕੇਆਰ ਨੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੇਕੇਆਰ ਨੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਸਤਫਿਜ਼ੁਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਸਤਫਿਜ਼ੁਰ ਬਨਾਮ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਕੇਕੇਆਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ।

ਕੇਕੇਆਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (ਆਈਪੀਐਲ) ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਤਫਿਜ਼ੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਟੀਮ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਆਈਪੀਐਲ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਦਲਵਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਕੇਆਰ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਕੇਆਰ ਮੁਸਤਫਿਜ਼ੁਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੇਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਅਤੇ ਮੁਸਤਫਿਜ਼ੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

TAGGED:

BCCI ON MUSTAFIZUR RAHMAN
KKR PAY MUSTAFIZUR RAHMAN
ਮੁਸਤਫਿਜ਼ੁਰ ਰਹਿਮਾਨ
ਮੁਸਤਫਿਜ਼ੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਕੇਕੇਆਰ ਫੀਸ
MUSTAFIZUR RAHMAN IPL FEE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.