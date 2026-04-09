ਅੱਜ LSG ਨਾਲ KKR ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ,ਜਾਣੋ ਮੌਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੈੱਡ ਟੂ ਹੈੱਡ ਰਿਕਾਰਡ
IPL 2026 ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਈਡਨ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ।
Published : April 9, 2026 at 10:00 AM IST
IPL 2026 Today Match: ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ (KKR) ਅੱਜ (9 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (IPL) 2026 ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੌਥੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ (LSG) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਮੈਚ KKR ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ, ਈਡਨ ਗਾਰਡਨ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੀ ਮੀਂਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖਲਨਾਇਕ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਏਗਾ?
ਇਸ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਮੈਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਕੇਆਰ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਅੰਕ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਮਾਨ ਬੱਦਲਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਚ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੋਵਾਂ ਲਈ "ਓਰੇਂਜ ਅਲਰਟ" ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਕੇਕੇਆਰ ਲਈ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਰਹੀ ਉਹ ਵਾਨਖੇੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਤੋਂ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ 65 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਮੈਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅੰਕ ਹੈ।
LSG ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਾਪਸੀ
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ LSG ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ 142 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਟੀਚੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਨੂੰ 26/4 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਚ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮੀਰ ਰਿਜ਼ਵੀ ਦੀ ਮੈਚ ਜੇਤੂ ਪਾਰੀ ਨੇ ਮੈਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। LSG ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੇਕੇਆਰ ਬਨਾਮ ਐਲਐਸਜੀ ਹੈੱਡ ਟੂ ਹੈੱਡ:
ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ (ਕੇਕੇਆਰ) ਵਿਰੁੱਧ ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ (ਐਲਐਸਜੀ) ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਕੇਕੇਆਰ ਅਤੇ ਐਲਐਸਜੀ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਛੇ ਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਲਐਸਜੀ ਨੇ ਕੇਕੇਆਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵਾਰ ਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਐਲਐਸਜੀ ਨੇ ਪੁਣੇ ਦੇ ਐਮਸੀਏ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ 75 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
KKR ਬਨਾਮ LSG ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ
ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼: ਅਜਿੰਕਿਆ ਰਹਾਣੇ (ਕਪਤਾਨ), ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ, ਅੰਗਕ੍ਰਿਸ਼ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ, ਮਨੀਸ਼ ਪਾਂਡੇ, ਰੋਵਮਨ ਪਾਵੇਲ, ਸੁਨੀਲ ਨਾਰਾਇਣ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਨੁਕੁਲ ਰਾਏ, ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਵੈਭਵ ਅਰੋੜਾ, ਉਮਰਾਨ ਮਲਿਕ, ਫੀਨਜਾ ਸਿੰਘ, ਮਾਮੇਨਸ਼ਾਨ, ਆਲੀਨਸ਼ਾਨ, ਹਰੀਨਾ ਮਲਿਕ। ਕਾਰਤਿਕ ਤਿਆਗੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸੋਲੰਕੀ, ਰਾਹੁਲ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ, ਟਿਮ ਸੀਫਰਟ, ਸਾਰਥਕ ਰੰਜਨ, ਦਕਸ਼ ਕਾਮਰਾ, ਰਚਿਨ ਰਵਿੰਦਰ, ਬਲੇਸਿੰਗ ਮੁਜਾਰਾ, ਸੌਰਭ ਦੂਬੇ ਅਤੇ ਨਵਦੀਪ ਸੈਣੀ।
ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ: ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ (ਕਪਤਾਨ), ਮਿਸ਼ੇਲ ਮਾਰਸ਼, ਏਡਨ ਮਾਰਕਰਮ, ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਥਿਊ ਬਰੇਟਜ਼ਕੇ, ਮੁਕੁਲ ਚੌਧਰੀ, ਅਕਸ਼ਤ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ, ਜੋਸ਼ ਇੰਗਲਿਸ, ਨਿਕੋਲਸ ਪੂਰਨ, ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ, ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ, ਅਰਸ਼ਿਨ ਕੁਲਕਰਨੀ, ਆਯੂਸ਼ ਬਦੋਨੀ, ਅਵੇਸ਼ ਖਾਨ, ਅਵੇਸ਼ ਖਾਨ, ਸ਼ਮੀ, ਸ਼ਮੀ, ਸ਼ਮੀ, ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼। ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਯਾਦਵ, ਅਰਜੁਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ, ਐਨਰਿਕ ਨੋਰਟਜੇ, ਨਮਨ ਤਿਵਾਰੀ, ਮਯੰਕ ਯਾਦਵ, ਮੋਹਸਿਨ ਖਾਨ।