ETV Bharat / sports

ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਹੈ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਰੈਫਰੀ ਸਲਾਵਕੋ ਵਿੰਸਿਕ? ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਨਾ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸਬੰਧ

ਫੀਫਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਲਈ ਮੈਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਲਾਵਕੋ ਵਿੰਸਿਕ ਮੁੱਖ ਰੈਫਰੀ ਹੋਣਗੇ।

Know who is Slavko Vincic
ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਹੈ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਰੈਫਰੀ ਸਲਾਵਕੋ ਵਿੰਸਿਕ (AFP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 17, 2026 at 6:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਟਾਈਟਲ ਮੈਚ 20 ਜੁਲਾਈ, IST ਨੂੰ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਮੈਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।

ਸਲੋਵੇਨੀਆ ਦੇ ਸਲਾਵਕੋ ਵਿੰਚਿਕ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੈਫਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਵਤਨ ਟੋਮਾਜ਼ ਕਲਾਂਚਿਕ ਅਤੇ ਐਂਡਰਾਜ਼ ਵਿੰਚਿਕ ਸਹਾਇਕ ਰੈਫਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਜਾਰਡਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਧਮ ਮਖਾਦਮੇਹ ਚੌਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵਿੰਚਿਕ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪਲ ਸੀ, ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਹ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਫੁੱਟਬਾਲ ਜਗਤ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਸ਼ਗਨ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ।

ਵਿੰਚਿਚ ਦਾ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨਾਲ ਰੈਫਰੀ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲਾ ਤਜਰਬਾ

ਵਿੰਚਿਚ ਨੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੈਚ ਰੈਫਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ 'ਐਲਬੀਸੇਲੇਸਟ' (ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਟੀਮ) ਮੈਚ 2022 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਚ ਰੈਫਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੇ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਵਿੰਸਿਕ ਨੇ ਮੈਚ ਰੈਫਰੀ ਕੀਤਾ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੂੰ 8ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਮੈਸੀ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇ ਪੀਲੇ ਕਾਰਡ ਵੀ ਦਿਖਾਏ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਦੂਜੇ ਹਾਫ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਗੋਲ ਕਰਕੇ 2-1 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਿੰਸਿਕ ਦੀ ਰੈਫਰੀ ਹੇਠ ਹਾਰਿਆ ਸੀ।

ਸਪੇਨ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੰਸਿਕ ਦੀ ਰੈਫਰੀ

46 ਸਾਲਾ ਵਿੰਸਿਕ ਨੇ ਸਪੇਨ ਲਈ ਕਈ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਯੂਰੋ 2020 ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਵੀਡਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਪੇਨ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਅੰਪਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂਈਐਫਏ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਲੀਗ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਪਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਲਾਮਿਨ ਯਾਮਲ ਦੇ ਉਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਰੋ 2024 ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਅਤੇ ਉਸੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਅੰਪਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ।

ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਵਿੰਸਿਕ

ਇਸ ਸਲੋਵੇਨੀਆਈ ਰੈਫਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਪਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਵਾਲਕੋ ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਇਕਵਾਡੋਰ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਸਲੋਵੇਨੀਆਈ ਰੈਫਰੀ ਨੇ ਪਿਓਰੋ ਹਿਨਕਾਪੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਇਆ, ਹਿਨਕਾਪੀ ਨੇ ਸੈਂਟੀਆਗੋ ਜਿਮੇਨੇਜ਼ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਢੱਕਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਫੀਫਾ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਰੈਫਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿੰਸਿਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।

TAGGED:

ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਰੈਫਰੀ
ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026
ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਬਨਾਮ ਸਪੇਨ ਫੀਫਾ
FIFA WORLD CUP MATCH REFEREES
FIFA WORLD CUP FINAL REFEREE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.