ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਹੈ 17 ਸਾਲਾ ਐਮਐਮਏ ਫਾਈਟਰ ਰੁਤਬਾ ਸ਼ਬੀਰ, ਮਹਿਜ਼ 36 ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਪਲਟੀ ਬਾਜ਼ੀ

ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਹੈ 17 ਸਾਲਾ ਐਮਐਮਏ ਫਾਈਟਰ ਰੁਤਬਾ ਸ਼ਬੀਰ, ਮਹਿਜ਼ 36 ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਪਲਟੀ ਬਾਜ਼ੀ
9ਵੀਂ ਐਮਐਮਏ ਇੰਡੀਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ 17 ਸਾਲਾ ਰੁਤਬਾ ਸ਼ਬੀਰ ਨੇ 36 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ।
Published : August 14, 2026 at 10:52 AM IST
ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ (ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ): ਰੁਤਬਾ ਸ਼ਬੀਰ ਨੂੰ 9ਵੀਂ ਐਮਐਮਏ ਇੰਡੀਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਸਿਰਫ਼ 36 ਸਕਿੰਟ ਕਾਫ਼ੀ ਸਨ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ 17 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇੰਦੌਰ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਵਿੱਚ ਬੈਂਟਮਵੇਟ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਅਤੇ 'ਸਰਬੋਤਮ ਮਹਿਲਾ ਅਥਲੀਟ' ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੁਤਬਾ ਲਈ, ਇਹ ਜਿੱਤ ਉਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ।
ਰੁਤਬਾ ਸ਼ਬੀਰ ਕੌਣ ਹੈ?
ਰੁਤਬਾ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਹੈਦਰਪੋਰਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਅਮੀਰਾ ਕਡਲ ਵਿੱਚ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੈ। ਉਹ Apex MMA ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ MMA J&K ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਿਕਸਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਕੋਚ ਆਸਿਫ਼ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਐਥਲੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ MMA ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਟੀਮ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਟੀਮ ਨੇ 9ਵੀਂ MMA ਇੰਡੀਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਕੁੱਲ 10 ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ, ਦੋ ਸੋਨ, ਚਾਰ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਕਾਂਸੀ। ਰੁਤਬਾ ਅਤੇ ਬਾਬਰ ਰਿਆਨ ਨੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਈਦ ਅਜ਼ੀਮ, ਮੁਸਾਇਬ, ਅਸ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਕਿਰ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ, ਉਮਰ, ਮਸੀਬ ਅਤੇ ਮਨੀਹਾ ਨੇ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਰੁਤਬਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ MMA ਇੰਡੀਆ ਅਵਾਰਡ ਨਾਈਟ ਵਿੱਚ 'ਸਰਬੋਤਮ ਮਹਿਲਾ ਯੁਵਾ ਅਥਲੀਟ' ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ
ਰੁਤਬਾ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਕੋਚ ਆਸਿਫ਼ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਰੁਤਬਾ ਨੇ ਲਗਭਗ 8 ਤੋਂ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ। MMA ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਨੇ ਵੁਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ MMA ਲੜਾਕੂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲੱਗੇ। ਉਸਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਈ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ।"
ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਰੁਤਬਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੌਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੁਸਤੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਉਚਾਈ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਉਸਦੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇੱਕ ਕੋਚ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਖਾਰਨਾ ਹੈ।
ਰੁਤਬਾ ਦਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ
ਹੁਸੈਨ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰੁਤਬਾ ਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਉਹ (ਮੁੰਡੇ) ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।" 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਰੁਤਬਾ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੈ।
ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਯੁਵਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਯਮ ਪੇਸ਼ੇਵਰ MMA ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਸ਼ੌਕੀਆ MMA ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਯੁਵਾ ਅਤੇ ਸ਼ੌਕੀਆ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਰਜਿਤ ਹਨ।
ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਐਮਐਮਏ ਫਾਈਟਰ
ਰੁਤਬਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਮਐਮਏ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਐਮਐਮਏ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ 2017 ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਈ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਬੀਬ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸਨੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਅਤੇ ਜ਼ੈਦ ਸ਼ਬੀਰ ਭੱਟ, ਜਿਸਨੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਆਇਰਾ ਚਿਸ਼ਤੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਓਵੈਸ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੜਾਕੂ ਨੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਵ ਕੰਬੈਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੋਰ ਵਧੀ ਹੈ। 2 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ, ਓਵੈਸ ਨੇ ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਖੇਤਰ ਦੇ ਐਮਐਮਏ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਰੁਤਬਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਈ।
ਜਦੋਂ ਓਵੈਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰੁਤਬਾ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਛੱਡ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਰੁਤਬਾ ਦੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਬਾਊਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰੁਤਬਾ ਘਬਰਾ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਥਲੀਟ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਲਾਹ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਖੇਡੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰੋ, ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ।"
ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਸਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ।" ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਘਬਰਾਹਟ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਰੁਤਬਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ 36 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਨਾਕਆਊਟ ਦੁਆਰਾ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਪਿਤਾ ਨੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖੀ ਫਾਈਟ
ਰੁਤਬਾ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਸ਼ਬੀਰ ਅਹਿਮਦ, ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਬਾਊਟ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੇਖਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਊਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਰਕ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਰੁਤਬਾ ਬਹੁਤ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਸਰੀਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰੁਕਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਲ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਵੁਕ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਰੁਤਬਾ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸੀ। "ਮੈਂ ਬਿਸਤਰੇ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ... ਉਸ ਨੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ।"
ਉਸਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਤਗਮਾ ਉਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਆਇ ਸੀ ਜੋ ਉਸਦੀ ਧੀ ਦੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਦਾ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਰੁਤਬਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਖੇਡ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਰੁਤਬਾ ਉਸ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕਿਸਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ... ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕੋਚ।" ਇਹ ਸਮਰਥਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
"ਵੁਸ਼ੂ ਤੋਂ ਫਾਈਟਰ ਬਣਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ"
ਵੁਸ਼ੂ ਤੋਂ ਐਮਐਮਏ ਵਿੱਚ ਰੁਤਬਾ ਦਾ ਤਬਦੀਲੀ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਐਮਐਮਏ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਾਈਕਰ ਵਜੋਂ ਤਜਰਬਾ ਸੀ। ਉਸ ਪਿਛੋਕੜ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਨੀਂਹ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ MMA ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨੇ ਉਸਦੀ ਚੁਸਤੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੁਤਬਾ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਗੁਣ ਵੀ ਉਸਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਪਛਾਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਸਦੀ ਉਚਾਈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪਹੁੰਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰ, ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜਵਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਿਤਾਬ ਉਸਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ।
ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ
ਰੁਤਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੋਨਾ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਗੋਂ, ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।"
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰੁਤਬਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ ਲਈ, ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰੁਤਬਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਥਲੀਟ ਮੈਟ ਜਾਂ ਪਿੰਜਰੇ 'ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਥਲੀਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਐਥਲੀਟ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।" ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਮਰਦਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੁਤਬਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਮੁਕਾਬਲੇ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 36 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਅਤੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਸਿਫ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਤਬਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕੱਚੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।
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