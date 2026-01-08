ETV Bharat / sports

WPL 2026: ਨਵੀਂ ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਭਲਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ, ਜਾਣੋ ਵੇਰਵੇ

WPL ਦਾ ਚੌਥਾ ਸੀਜ਼ਨ 9 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 5 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

WPL 2026 TEAMS
WPL ਦਾ ਚੌਥਾ ਸੀਜ਼ਨ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 8, 2026 at 5:29 PM IST

4 Min Read
ਮੁੰਬਈ: ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਮੁਕਾਬਲਾ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (WPL) ਦਾ ਚੌਥਾ ਸੀਜ਼ਨ ਕੱਲ੍ਹ, 9 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਅਤੇ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿਚਕਾਰ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਡੀਵਾਈ ਪਾਟਿਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜ ਟੀਮਾਂ ਵਾਲੀ WPL ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਕੁੱਲ 22 ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਈਨਲ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਡੋਦਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।

ਲੀਗ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਖੇਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਅਤੇ RCB ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਰ ਵਾਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਪਰ ਹਾਰ ਗਈ। UP ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਇੰਟਸ ਨੇ ਉਮੀਦਾਂ ਜਗਾਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ।

ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2026 ਕਦੋਂ ਦੇਖੀਏ?

ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦੇ ਮੈਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 3:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਮੈਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ।

ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2026 ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਣੀ?

WPL 2026 ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਸਟਾਰ ਸਪੋਰਟਸ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ JioHotstar ਐਪ 'ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।

WPL 2026 ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੁਐਡ

ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼

ਇਸ ਵਾਰ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇਗੀ। ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਤਿੰਨ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਗ ਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਰ ਜੇਮੀਮਾ ਰੌਡਰਿਗਜ਼ ਨੇ ਕਪਤਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੇਮੀਮਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਭਰੇਗੀ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਹੈ।

ਟੀਮ

ਜੇਮੀਮਾ ਰੌਡਰਿਗਜ਼ (ਕਪਤਾਨ), ਤਾਨੀਆ ਭਾਟੀਆ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਐਮ. ਮਮਤਾ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਲੌਰਾ ਵੋਲਵਾਰਡਟ, ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਵਰਮਾ, ਮੈਰੀਜ਼ਾਨ ਕੈਪ, ਚਿਨੇਲ ਹੈਨਰੀ, ਲਿਜ਼ੇਲ ਲੀ, ਅਲਾਨਾ ਕਿੰਗ, ਲੂਸੀ ਹੈਮਿਲਟਨ, ਸਨੇਹ ਰਾਣਾ, ਮਿੰਨੂ ਮਨੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨੀ, ਦੀਆ ਯਾਦਵ, ਨਿੱਕੀ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਨੰਦਨੀ ਸ਼ਰਮਾ।

ਕੀ ਮੇਗ ਦਾ ਜਾਦੂ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ?

ਯੂਪੀ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਸ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਮੇਗ ਲੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਪਤਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਯੂਪੀ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੇਗ ਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਟੀਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ।

ਟੀਮ

ਮੈਗ ਲੈਨਿੰਗ (ਕਪਤਾਨ), ਸ਼ਵੇਤਾ ਸਹਿਰਾਵਤ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਸ਼ਿਪਰਾ ਗਿਰੀ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਕਿਰਨ ਨਵਗਿਰੇ, ਹਰਲੀਨ ਦਿਓਲ, ਫੋਬੀ ਲਿਚਫੀਲਡ, ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਿਐਂਡਰਾ ਡੌਟਿਨ, ਸੋਫੀ ਏਕਲਸਟੋਨ, ​​ਆਸ਼ਾ ਸ਼ੋਬਾਨਾ ਜੋਏ, ਸ਼ਿਖਾ ਪਾਂਡੇ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਗੌਡ, ਪ੍ਰਤੀਕਾ ਰਾਵਲ, ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੇਖ, ਕਲੋਏ ਟ੍ਰਾਇਓਨ, ਜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਾ, ਸੁਮਨ ਮੀਨਾ, ਚਾਰਲੀ ਨੌਟ।

ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼

ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਟੀਮ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਹੇਠ, ਨੈਟ ਸੀਵਰ ਬਰੰਟ ਅਤੇ ਅਮੇਲੀਆ ਕੇਰ ਵਰਗੀਆਂ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਨੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਟੀਮ

ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ (ਕਪਤਾਨ), ਜੀ. ਕਮਲਾਲਿਨੀ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਰਾਹੀਲਾ ਫਿਰਦੌਸ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਹੇਲੀ ਮੈਥਿਊਜ਼, ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ, ਅਮੇਲੀਆ ਕੇਰ, ਨੈਟ ਸਾਇਵਰ-ਬਰੰਟ, ਨਿਕੋਲਾ ਕੈਰੀ, ਸ਼ਬਨੀਮ ਇਸਮਾਈਲ, ਪੂਨਮ ਖੇਮਨਾਰ, ਮਿਲੀ ਇਲਿੰਗਵਰਥ, ਐਸ ਸਜਨਾ, ਨਿਕੋਲਾ ਕੈਰੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਗੁਪਤਾ, ਸਾਈਕਾ ਇਸ਼ਾਕ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਰੈੱਡੀ, ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ।

ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਸ ਬੰਗਲੌਰ

ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਵਿੱਚ RCB ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡਿਫੈਂਡਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਐਲੀਜ਼ ਪੇਰੀ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਟੀਮ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ।

ਟੀਮ

ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ (ਕਪਤਾਨ), ਰਿਚਾ ਘੋਸ਼ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਜਾਰਜੀਆ ਵੋਲ, ਗੌਤਮੀ ਨਾਇਕ, ਗ੍ਰੇਸ ਹੈਰਿਸ, ਨਦੀਨ ਡੀ ਕਲਰਕ, ਪੂਜਾ ਵਸਤਰਾਕਰ, ਰਾਧਾ ਯਾਦਵ, ਸ਼੍ਰੇਅੰਕਾ ਪਾਟਿਲ, ਅਰੁੰਧਤੀ ਰੈੱਡੀ, ਲੌਰੇਨ ਬੇਲ, ਡੀ ਹੇਮਲਤਾ, ਸਯਾਲੀ ਸਤਵਾਰੇ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਰਾਵਤ, ਲਿੰਸੇ ਸਮਿਥ, ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਥਯੋਸ਼ਾ।

ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਇੰਟਸ

ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਇੰਟਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਸ਼ਲੇ ਗਾਰਡਨਰ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਹੇਠ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਫੀ ਡੇਵਾਈਨ ਵਰਗੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਟੀਮ

ਐਸ਼ ਗਾਰਡਨਰ (ਕਪਤਾਨ), ਬੈਥ ਮੂਨੀ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਯਸਤਿਕਾ ਭਾਟੀਆ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਸਿੰਘ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਡੈਨੀ ਵਿਆਟ-ਹਾਜ, ਸੋਫੀ ਡੇਵਾਈਨ, ਜਾਰਜੀਆ ਵੇਅਰਹੈਮ, ਕਿਮ ਗਾਰਥ, ਰੇਣੂਕਾ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ, ਟੀਟਾਸ ਸਾਧੂ, ਤਨੂਜਾ ਕੰਵਰ, ਕਾਸ਼ਵੀ ਗੌਤਮ, ਕਨਿਕਾ ਆਹੂਜਾ, ਰਾਜੇਸ਼ਵਰੀ ਗਾਇਕਵਾੜ, ਭਾਰਤੀ ਫੁਲਮਾਲੀ, ਹੈਪੀ ਕੁਮਾਰ, ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਆਯੁਸ਼ੀ ਸੋਨੀ।

ਹਰੇਕ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ WPL 2026 ਇੱਕ ਖਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਮੇਗ ਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਯੂਪੀ ਜਾਣ ਵਰਗੇ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਚੌਥੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਚੈਂਪੀਅਨ ਉੱਭਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਆਰਸੀਬੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣਗੇ।

ਡਬਲਯੂਪੀਐਲ 2026 ਸ਼ਡਿਊਲ

9 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 17 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਡਾ. ਡੀਵਾਈ ਪਾਟਿਲ ਸਪੋਰਟਸ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ।

  • 9 ਜਨਵਰੀ

ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਬਨਾਮ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ, ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ

  • 10 ਜਨਵਰੀ (ਡਬਲ ਹੈਡਰ)

ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਇੰਟਸ ਬਨਾਮ ਯੂਪੀ ਵਾਰੀਅਰਜ਼, ਸ਼ਾਮ 3:30 ਵਜੇ

ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਬਨਾਮ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼, ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ

  • 11 ਜਨਵਰੀ

ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਬਨਾਮ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਇੰਟਸ, ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ

  • 12 ਜਨਵਰੀ

ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ ਬਨਾਮ ਯੂਪੀ ਵਾਰੀਅਰਜ਼, ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ

  • 13 ਜਨਵਰੀ

ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਬਨਾਮ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਇੰਟਸ, ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ

  • 14 ਜਨਵਰੀ

ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਬਨਾਮ ਯੂਪੀ ਵਾਰੀਅਰਜ਼, ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ

  • 15 ਜਨਵਰੀ

ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਬਨਾਮ ਯੂਪੀ ਵਾਰੀਅਰਜ਼, ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ

  • 16 ਜਨਵਰੀ

ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਇੰਟਸ ਬਨਾਮ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ, ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ

  • 17 ਜਨਵਰੀ (ਡਬਲ ਹੈਡਰ)

ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਬਨਾਮ ਯੂਪੀ ਵਾਰੀਅਰਜ਼, ਸ਼ਾਮ 3:30 ਵਜੇ

ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਬਨਾਮ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ, ਬੰਗਲੁਰੂ, ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ

19 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 5 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਵਡੋਦਰਾ ਦੇ ਬੀਸੀਏ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ।

  • 19 ਜਨਵਰੀ

ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਇੰਟਸ ਬਨਾਮ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਸ ਬੰਗਲੌਰ, ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ

  • 20 ਜਨਵਰੀ

ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਬਨਾਮ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼, ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ

  • 22 ਜਨਵਰੀ

ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਇੰਟਸ ਬਨਾਮ ਯੂਪੀ ਵਾਰੀਅਰਜ਼, ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ

  • 24 ਜਨਵਰੀ

ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਬਨਾਮ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਸ ਬੰਗਲੌਰ, ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ

  • 26 ਜਨਵਰੀ

ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਬਨਾਮ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਸ ਬੰਗਲੌਰ, ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ

  • 27 ਜਨਵਰੀ

ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਇੰਟਸ ਬਨਾਮ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼, ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ

  • 29 ਜਨਵਰੀ

ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਸ ਬੰਗਲੌਰ ਬਨਾਮ ਯੂਪੀ ਵਾਰੀਅਰਜ਼, ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ

  • 30 ਜਨਵਰੀ

ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਇੰਟਸ ਬਨਾਮ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼, ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ

  • 1 ਫਰਵਰੀ

ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਬਨਾਮ ਯੂਪੀ ਵਾਰੀਅਰਜ਼, ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ

  • 3 ਫਰਵਰੀ

ਐਲੀਮੀਨੇਟਰ, 7:30 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ

  • 5 ਫਰਵਰੀ

ਫਾਈਨਲ, ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ

