ਫੀਫਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਮਿਲਿਆ, ਜਾਣੋ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਕਿਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਫੀਫਾ ਨੂੰ 2034 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
Published : June 2, 2026 at 3:51 PM IST
Where to watch FIFA in India: ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸੋਮਵਾਰ (1 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਆਈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜ਼ੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 12 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਮੈਚ ਹੁਣ ਜ਼ੀ ਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ੀ5 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।
ਜ਼ੀ ਨੇ 4 ਨਵੇਂ ਸਪੋਰਟਸ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਇਮਰਸਿਵ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਚਾਰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਪੋਰਟਸ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ: ਯੂਨਾਈਟ8 ਸਪੋਰਟਸ 1, ਯੂਨਾਈਟ8 ਸਪੋਰਟਸ 1 ਐਚਡੀ, ਯੂਨਾਈਟ8 ਸਪੋਰਟਸ 2, ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟ8 ਸਪੋਰਟਸ 2 ਐਚਡੀ।
'Z' partners with FIFA to bring 39 global football events including FIFA World Cup 2026™, FIFA World Cup 2030™ & FIFA Women's World Cup™ 2027 for Indian fans!— ZEE (@ZEECorporate) June 1, 2026
2034 ਤੱਕ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ
ਜ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ 2030 ਐਡੀਸ਼ਨ, 2027 ਫੀਫਾ ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ, ਅਤੇ 2034 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਫੀਫਾ ਈਵੈਂਟਾਂ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਫੀਫਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਕੰਪਨੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਖੇਡ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ, ਕੰਪਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਵ, ਇਮਰਸਿਵ ਦੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ।"
ਜ਼ੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਪੁਨੀਤ ਗੋਇਨਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਫੁੱਟਬਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਖੇਡ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਫੀਫਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਾਨੂੰ ਖੇਡ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਲਈ ਖੇਡ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।"
ਫੀਫਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਫੀਫਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਪਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਰੋਮੀ ਗਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਗਲੋਬਲ ਈਵੈਂਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਫੀਫਾ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਜੀਵੰਤ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵੰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਸਥਾਨਕ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਮਲਟੀ-ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਤੱਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।
ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
2026 ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 32 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 48 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 11 ਜੂਨ ਤੋਂ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿ-ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਹੋਵੇਗਾ। 16 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ 16 ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 104 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮੈਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਖਾਸ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਾਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਮੈਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ 12:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜ਼ੀ 'ਤੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ
- ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ (2026)
- ਫੀਫਾ ਪੁਰਸ਼ ਅੰਡਰ-17 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ (2026-2034)
- ਫੀਫਾ ਮਹਿਲਾ ਅੰਡਰ-17 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ (2026-2034)
- ਫੀਫਾ ਪੁਰਸ਼ ਅੰਡਰ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ (2027, 2029, 2031, 2033)
- ਫੀਫਾ ਮਹਿਲਾ ਅੰਡਰ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ (2026, 2028, 2030, 2032, 2034)
- ਫੀਫਾ ਫੁੱਟਸਾਲ ਪੁਰਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ (2028 ਅਤੇ 2032)
- ਫੀਫਾ ਫੁੱਟਸਾਲ ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ (2029 ਅਤੇ 2033)
- ਫੀਫਾ ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ (2027)
- ਫੀਫਾ ਇੰਟਰਕੌਂਟੀਨੈਂਟਲ ਕੱਪ (2026-2030)
- ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ (2030)