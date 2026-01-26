ETV Bharat / sports

ਕੋਚ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਐਵਾਰਡ, ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਨੇ ਇਹ ਹਾਕੀ ਦੇ 'ਦਰੋਣ' ?

ਹਾਕੀ ਵਿੱਚ ਕੋਚਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਕੱਢ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਐਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ।

PADMA SHRI AWARDEE BALDEV SINGH
ਕੋਚ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਐਵਾਰਡ (ETV BHARAT)
Published : January 26, 2026 at 11:49 AM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਹਾਕੀ ਦੇ ਸਿਰ ਕੱਢ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਚ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੋਚ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਕੀ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਅੰਦਰ ਸੈਂਕੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਐਵਾਰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਐਵਾਰਡ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਰਤਣਗੇ।

ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ,ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਐਵਾਰਡੀ (ETV BHARAT)

ਕੌਣ ਹਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ?

ਅਗਸਤ 1951 ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹਾਕੀ ਓਲੰਪੀਅਨ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਓਲੰਪੀਅਨ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਚਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਕੀ ਅਕੈਡਮੀ ਅੰਦਰ ਕਈ ਸਾਲ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹਿਨੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਵਿੱਚ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ।

'ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਵੱਡੇ ਐਵਾਰਡ'

ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 1994 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2018 ਤੱਕ ਅਕੈਡਮੀ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1992 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2015 ਤੱਕ ਕੋਚਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਾਕੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਭੀਮ ਐਵਾਰਡ ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ ਐਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਐਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਰਹੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨ ਰਹੀ ਰਾਣੀ ਰਾਮਪਾਲ ਵੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

'ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਐਵਰਡ ਲਈ ਚੋਣ'

ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਚ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸਥਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕੋਚ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਐਵਰਡ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, 1979 ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਤੌਰ ਐਨਆਈਏਐਸ ਕੋਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1980 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਆ ਗਓ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ ਖੇਡਣ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਕੀ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਖੁਦ ਰੱਖਣਗੇ।

