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ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਬਾਹਰ, ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਕਪਤਾਨੀ

ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਲੜੀ 15 ਤੋਂ 19 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਗਾਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

Shubman Gill ruled out Sri Lanka Test match
ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਬਾਹਰ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 7, 2026 at 5:09 PM IST

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ਕੋਲੰਬੋ: ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਭਿਆਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਸੱਜੀ ਅੰਗੂਠੀ 'ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਸੱਟ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (BCCI) ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ, ਉਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ SLC XI ਵਿਰੁੱਧ ਅਭਿਆਸ ਮੈਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਖੇਡੇਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ KL ਰਾਹੁਲ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਗਿੱਲ ਦੀ ਸੱਟ ਬਾਰੇ, BCCI ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, " ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਸੱਜੀ ਅੰਗੂਠੀ 'ਤੇ ਸੱਟ ਮਰਾ ਲਈ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ, ਉਹ SLC XI ਵਿਰੁੱਧ ਅਭਿਆਸ ਮੈਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਗਾ। BCCI ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। KL ਰਾਹੁਲ ਗਿੱਲ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰਨਗੇ।"

ਇਸ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਅਭਿਆਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, SLC XI ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ 15-19 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਗਾਲੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮਾਂ 23-27 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸਿੰਹਲੀਜ਼ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਲਈ ਕੋਲੰਬੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟਾਰ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੀ ਖੱਬੇ ਗੋਡੇ ਦੀ ਸੱਟ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀ ਸੱਟਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ

ਪੁਰਸ਼ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੁਮਰਾਹ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਕਿਬ ਨਬੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲੜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹਨ, ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈਡੀ ਹੈਮਸਟ੍ਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕਵਾਡ੍ਰਿਸੈਪਸ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ ਹੈਮਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਪ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਈਸੀਸੀ ਵਿਸ਼ਵ ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 2025-27 ਚੱਕਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਨੌਂ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਜਿੱਤੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹਾਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅੰਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (PCT) 48.150 ਹੈ।

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