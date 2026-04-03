KKR vs SRH: ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨੂੰ 65 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ

KKR vs SRH IPL 2026: ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ 226 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨੂੰ 161 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਜਿੰਕਿਆ ਰਹਾਣੇ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 3, 2026 at 2:39 PM IST

KKR vs SRH IPL 2026: ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ (SRH) ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2026 ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ (KKR) ਨੂੰ 65 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। 227 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, KKR 16 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 161 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ।

ਫਿਨ ਐਲਨ ਨੇ 7 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 28 ਦੌੜਾਂ, ਅੰਗਕ੍ਰਿਸ਼ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ ਨੇ 29 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 52 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ ਨੇ 25 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 35 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ KKR ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਲਈ ਉਨਾਦਕਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਲਿੰਗਾ ਅਤੇ ਰੈਡੀ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈਡੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲਰਾਉਂਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਹੈੱਡ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਕੇਆਰ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਅਜਿੰਕਿਆ ਰਹਾਣੇ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਸਲਾਮੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਪਾਵਰਪਲੇ ਵਿੱਚ 90 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੈੱਡ ਨੇ 21 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 46 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ 21 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 48 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਕਲਾਸੇਨ ਨੇ ਵੀ 35 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 52 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ ਅਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਰੈੱਡੀ ਨੇ 39 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ, 226/8 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਬਲੇਸਿੰਗ ਮੁਜ਼ਾਰਾਬਾਨੀ ਕੇਕੇਆਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 41 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।

ਕੇਕੇਆਰ ਨੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸਨੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਸੀ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਰਸ਼ਲ ਪਟੇਲ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਿਵੰਗ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਸੀ।

ਦੋਵਾਂ ਕਪਤਾਨਾਂ ਨੇ ਟਾਸ 'ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਕੇਕੇਆਰ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਅਜਿੰਕਿਆ ਰਹਾਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿੱਚ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਘਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਤ੍ਰੇਲ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤ੍ਰੇਲ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਹੈ। ਪਿੱਚ 40 ਓਵਰਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"

ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਇਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਾਨੂੰ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖੇਡ ਖੇਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਹੈ - ਸ਼ਿਵਾਂਗ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਕਟ ਲੈਣ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਨੈੱਟ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।"

ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ

ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ (ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ): ਅਜਿੰਕਿਆ ਰਹਾਣੇ (ਕਪਤਾਨ), ਕੈਮਰਨ ਗ੍ਰੀਨ, ਅੰਗਕ੍ਰਿਸ਼ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਨੁਕੁਲ ਰਾਏ, ਸੁਨੀਲ ਨਾਰਾਇਣ, ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਵੈਭਵ ਅਰੋੜਾ, ਕਾਰਤਿਕ ਤਿਆਗੀ, ਬਲੇਸਿੰਗ ਮੁਜ਼ਰਬਾਨੀ।

ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵਿਕਲਪ: ਫਿਨ ਐਲਨ, ਮਨੀਸ਼ ਪਾਂਡੇ, ਤੇਜਸਵੀ ਸਿੰਘ, ਸੌਰਭ ਦੁਬੇ, ਰੋਵਮੈਨ ਪਾਵੇਲ

ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ (ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ): ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ, ਇਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ/ਕਪਤਾਨ), ਹੇਨਰਿਕ ਕਲਾਸੇਨ, ਅਨਿਕੇਤ ਵਰਮਾ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈੱਡੀ, ਸਲਿਲ ਅਰੋੜਾ, ਹਰਸ਼ ਦੁਬੇ, ਸ਼ਿਵਾਂਗ ਕੁਮਾਰ, ਜੈਦੇਵ ਉਨਾਦਕਟ, ਡੇਵਿਡ ਪੇਨ।

ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵਿਕਲਪ: ਹਰਸ਼ਲ ਪਟੇਲ, ਲਿਆਮ ਲਿਵਿੰਗਸਟੋਨ, ​​ਈਸ਼ਾਨ ਮਲਿੰਗਾ, ਆਰ ਸਮ੍ਰਿਤੀ, ਸ਼ਾਕਿਬ ਹੁਸੈਨ।

