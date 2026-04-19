KKR ਨੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਚੱਖਿਆ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸੁਆਦ ,ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ

ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਨੇ 19.4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਕੇ 156 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 19, 2026 at 10:07 PM IST

KKR vs RR IPL 2026: ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ (53) ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਰਾਏ (29) ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਅਤੇ ਸੱਤਵੀਂ ਵਿਕਟ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 76 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ (KKR) ਨੂੰ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ। KKR ਨੇ 156 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ 19.4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੇਕੇਆਰ ਨੇ 6 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 85 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ , ਰਿੰਕੂ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਹੋਈ।

ਜਿੱਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੁਕੂਲ ਰਾਏ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਖਰੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸਨ। ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਏ ਨੇ 37 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 76 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕੇਕੇਆਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ 34 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 53 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਬਾਦ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਦੋ ਛੱਕੇ ਲੱਗੇ। ਅਨੁਕੂਲ 16 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 29 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਬਾਦ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੌਕਾ ਅਤੇ ਦੋ ਛੱਕੇ ਲੱਗੇ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ:


ਰਾਜਸਥਾਨ ਭਾਵੇਂ ਮੈਚ ਨਾ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ 156 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਕੇਆਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਆਰਚਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਸੀਫਰਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਬਰਗਰ ਨੇ ਦੂਜੇ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਕਪਤਾਨ ਰਹਾਣੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਕੇਕੇਆਰ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਡੇਜਾ ਨੇ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ (10) ਅਤੇ ਰੋਮਨ ਪਾਵੇਲ (23) ਨੂੰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਕੈਮਰਨ ਗ੍ਰੀਨ (27) ਨੂੰ ਸਟੰਪ ਕੀਤਾ। ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ 10 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋਏ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ ਜਡੇਜਾ ਨੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ।


ਵਰੁਣ ਅਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਕੋਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ


ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, 8.4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 81 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਵੈਭਵ 28 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 46 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਜੈਸਵਾਲ 29 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 39 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਕੇਕੇਆਰ ਨੇ ਗੇਂਦ ਆਪਣੇ ਸਪਿਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ, ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਸਿਰਫ 155 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ 4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 14 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਿ ਮੈਚ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਸੁਨੀਲ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਵੀ 4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 26 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਰਤਿਕ ਤਿਆਗੀ ਨੇ 4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 22 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।

ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ, ਕੇਕੇਆਰ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 9ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ 10ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਖਿਸਕ ਗਿਆ, ਉਸਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਅੰਕ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਕੇਆਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅੰਕ ਹਨ।

