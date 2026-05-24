KKR ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਸਿਰਫ਼ 8 ਗੇਂਦਾਂ ਸੁੱਟਣ ਮਗਰੋਂ 18 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਨੂੰ IPL 2026 ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਲੀਗ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
Published : May 24, 2026 at 10:44 PM IST
Matheesha Pathirana ruled out: ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ (ਕੇਕੇਆਰ) ਦੀਆਂ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੇ ਪਲੇਆਫ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਮਥੀਸ਼ਾ ਪਥੀਰਾਣਾ ਹੈਮਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ'
ਪਥੀਰਾਣਾ ਨੂੰ ਕੇਕੇਆਰ ਨੇ ₹18 ਕਰੋੜ (180 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ) ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਗੇਂਦਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਸੱਟ ਸੀ। ਉਹ ਕਈ ਮੈਚਾਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਗੇਂਦਾਂ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਕੇ ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ।
🚨 News 🚨— IndianPremierLeague (@IPL) May 24, 2026
Kolkata Knight Riders pick Luvnith Sisodia as a replacement for injured Matheesha Pathirana.
More Details 🔽 | #TATAIPL | #KhelBindaas | @KKRiders
ਲਵਨੀਤ ਸਿਸੋਦੀਆ ਕੇਕੇਆਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ
ਕੇਕੇਆਰ ਨੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਪਥੀਰਾਣਾ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ 25 ਸਾਲਾ ਵਿਕਟਕੀਪਰ-ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਲਵਨੀਤ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ₹3 ਮਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ $3 ਮਿਲੀਅਨ) ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ ਅਤੇ ਕੇਕੇਆਰ ਲਈ ਖੇਡ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ 15 ਟੀ-20 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 124 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਕੇਕੇਆਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਗਕ੍ਰਿਸ਼ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਸੱਟ ਅਤੇ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਫਰੈਕਚਰ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
'ਪਲੇਆਫ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ'
ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਕੋਲ ਕੇਕੇਆਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਲੀਗ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੇ ਪਲੇਆਫ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ । 13 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 13 ਅੰਕ ਅਤੇ 0.011 ਦੇ ਨੈੱਟ ਰਨ ਰੇਟ ਨਾਲ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਨਆਰਆਰ ਨੂੰ 0.309 ਤੱਕ ਸੁਧਾਰਿਆ।
ਕੇਕੇਆਰ ਲਈ ਸਮੀਕਰਨ ਸਧਾਰਨ ਹੈ ਪਰ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਲੀਗ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਨੈੱਟ ਰਨ ਰੇਟ 'ਤੇ ਪੀਬੀਕੇਐਸ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣਾ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਕੇਆਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵੇਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।