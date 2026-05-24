ETV Bharat / sports

KKR ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਸਿਰਫ਼ 8 ਗੇਂਦਾਂ ਸੁੱਟਣ ਮਗਰੋਂ 18 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ

ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਨੂੰ IPL 2026 ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਲੀਗ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।

KKR IPL 2026
KKR ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਸਿਰਫ਼ 8 ਗੇਂਦਾਂ ਸੁੱਟਣ ਮਗਰੋਂ 18 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 24, 2026 at 10:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Matheesha Pathirana ruled out: ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ (ਕੇਕੇਆਰ) ਦੀਆਂ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੇ ਪਲੇਆਫ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਮਥੀਸ਼ਾ ਪਥੀਰਾਣਾ ਹੈਮਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

'ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ'

ਪਥੀਰਾਣਾ ਨੂੰ ਕੇਕੇਆਰ ਨੇ ₹18 ਕਰੋੜ (180 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ) ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਗੇਂਦਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਸੱਟ ਸੀ। ਉਹ ਕਈ ਮੈਚਾਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਗੇਂਦਾਂ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਕੇ ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ।

ਲਵਨੀਤ ਸਿਸੋਦੀਆ ਕੇਕੇਆਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ


ਕੇਕੇਆਰ ਨੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਪਥੀਰਾਣਾ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ 25 ਸਾਲਾ ਵਿਕਟਕੀਪਰ-ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਲਵਨੀਤ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ₹3 ਮਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ $3 ਮਿਲੀਅਨ) ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ ਅਤੇ ਕੇਕੇਆਰ ਲਈ ਖੇਡ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ 15 ਟੀ-20 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 124 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਕੇਕੇਆਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਗਕ੍ਰਿਸ਼ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਸੱਟ ਅਤੇ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਫਰੈਕਚਰ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।

'ਪਲੇਆਫ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ'

ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਕੋਲ ਕੇਕੇਆਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਲੀਗ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੇ ਪਲੇਆਫ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ । 13 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 13 ਅੰਕ ਅਤੇ 0.011 ਦੇ ਨੈੱਟ ਰਨ ਰੇਟ ਨਾਲ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਨਆਰਆਰ ਨੂੰ 0.309 ਤੱਕ ਸੁਧਾਰਿਆ।

ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਅਰਜੁਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਮੌਕਾ, ਭੈਣ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵਰ੍ਹਾਇਆ ਪਿਆਰ

ਤੇਲੰਗਾਨਾ 'ਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ

ਕੇਕੇਆਰ ਲਈ ਸਮੀਕਰਨ ਸਧਾਰਨ ਹੈ ਪਰ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਲੀਗ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਨੈੱਟ ਰਨ ਰੇਟ 'ਤੇ ਪੀਬੀਕੇਐਸ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣਾ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਕੇਆਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵੇਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

TAGGED:

ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼
KKR
IPL 2026
MATHEESHA PATHIRANA RULED OUT
KKR IPL 2026

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.