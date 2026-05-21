ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ 'ਤੇ KKR ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਪਲੇਆਫ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਬਰਕਰਾਰ

ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ 'ਤੇ KKR ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਪਲੇਆਫ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਬਰਕਰਾਰ
ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਨੇ 148 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।
Published : May 21, 2026 at 8:06 AM IST
KKR vs MI IPL 2026: ਮਨੀਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ ਰੋਵਮੈਨ ਪਾਵੇਲ ਨੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ (KKR) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਈਡਨ ਗਾਰਡਨ ਵਿਖੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (IPL) 2026 ਦੇ 65ਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ (MI) ਨੂੰ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।
Another 2️⃣ vital points scored ✅
Fourth win in five games and @KKRiders are still in the race for playoffs 🫡💜
ਮਨੀਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ
ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੇ ਕੇਕੇਆਰ ਦੀਆਂ ਪਲੇਆਫ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਿੱਚ 'ਤੇ 148 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਕੇਆਰ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮਨੀਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਨੇ 33 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 45 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪਾਵੇਲ ਦੀਆਂ 30 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 40 ਦੌੜਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਨ। ਮਨੀਸ਼ ਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
'ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ'
ਫਿਨ ਐਲਨ ਨੇ 8, ਰਹਾਣੇ ਨੇ 21, ਗ੍ਰੀਨ ਨੇ 4 ਅਤੇ ਰਘੁਵੰਸ਼ੀ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਆਏ ਤੇਜਸਵੀ ਨੇ 11 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਰਿੰਕੂ 9 ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ 4 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਜੇਤੂ ਰਹੇ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਕੇਕੇਆਰ 13 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਲੇਆਫ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਬਾਕੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਹਾਰ ਜਾਣ।
First innings of the season and he steps up 💜👏
Manish Pandey, the top-scorer and Player of the Match tonight 🏅
'ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ'
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਕੇਆਰ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 147/8 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਕੈਮਰਨ ਗ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਸੌਰਭ ਦੂਬੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਿੱਚ 'ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਗ੍ਰੀਨ ਨੇ ਨਮਨ ਧੀਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ 15 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਓਵਰ-ਦ-ਸ਼ੋਲਡਰ ਕੈਚ ਲਿਆ। ਦੂਬੇ ਨੇ ਪਾਵਰ-ਪਲੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਵਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਦਾ ਵਿਕਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜੋ 15 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁੰਬਈ ਛੇ ਓਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 46/4 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
'ਫਿਰਕੀ ਗੇਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਮਾਲ'
ਅੱਠ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 57/4 ਦੇ ਸਕੋਰ 'ਤੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਖੇਡ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਕੇਆਰ ਦੀ ਸਪਿਨ ਜੋੜੀ ਸੁਨੀਲ ਨਾਰਾਇਣ ਅਤੇ ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਖੇਡ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਈ। ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, 4-1-13-1 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਦਾ 26 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਰੁਣ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਹੇਅਰਲਾਈਨ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 4-0-28-0 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ।
The man of all seasons 💜
The man of many brilliant catches 🫴
🎥 Hear from Manish Pandey on what it takes to be such a fantastic fielder 🫡
ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਆਪਣੀ ਲੈਅ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਾਰਤਿਕ ਤਿਆਗੀ ਦਾ ਬਾਊਂਸਰ ਉੱਤੇ ਆਊਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 32 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਬੋਸ਼ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵਿਲ ਜੈਕਸ 13 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰਨ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੌਸ਼ ਅਤੇ ਚਾਹਰ ਦੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਬੌਸ਼ ਨੇ ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਛੱਕੇ ਮਾਰੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁੰਬਈ ਨੇ ਆਖਰੀ ਚਾਰ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 52 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 147/8 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਕੋਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।