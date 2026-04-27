LSG vs KKR: IPL 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੁਪਰ ਓਵਰ ਵਿੱਚ KKR ਨੇ LSG ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ
LSG vs KKR: ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ 155 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਕੇਆਰ ਨੇ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੁਪਰ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਐਲਐਸਜੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ।
Published : April 27, 2026 at 6:47 AM IST
IPL 2026 Super Over: 2026 ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੁਪਰ ਓਵਰ ਵਿੱਚ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ (ਕੇਕੇਆਰ) ਨੇ ਏਕਾਨਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ (ਐਲਐਸਜੀ) ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 155-155 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਖਨਊ ਨੇ ਸੁਪਰ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਕੇਕੇਆਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 2 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ - ਇਹ ਟੀਚਾ ਕੇਕੇਆਰ ਦੇ ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਚੌਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।
ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਪਰ ਓਵਰ
ਲਖਨਊ ਨੂੰ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਵਿੱਚ 17 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਕਾਰਤਿਕ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਕੇਕੇਆਰ ਲਈ ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਸੁੱਟਿਆ; ਓਵਰ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਨੋ-ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਉਸਨੇ ਮੈਚ ਲਖਨਊ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ, ਲਖਨਊ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਰੀ ਦੋ ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਟ੍ਰਾਈਕ 'ਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼, ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ, ਪੰਜਵੀਂ ਗੇਂਦ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ; ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਮੈਚ ਟਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਰੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਛੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੁਪਰ ਓਵਰ ਲਈ ਮੰਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ।
Ice in their veins, fire in their hearts 💜#KKR conquer the Super Over and steal victory from chaos⚡#TATAIPL 2026 #RinkuSingh #LSGvKKR #MohammedShami #SuperOver
ਸੁਪਰ ਓਵਰ ਵਿੱਚ, ਨਿਕੋਲਸ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਏਡਨ ਮਾਰਕਰਮ ਲਖਨਊ ਲਈ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ। ਕੇਕੇਆਰ ਨੇ ਗੇਂਦ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਪਿਨਰ ਸੁਨੀਲ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ, ਜਿਸਨੇ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਬੋਲਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਪਤਾਨ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਫਿਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ; ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਮਾਰਕਰਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਤੀਜੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ, ਛੱਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਰਕਰਮ ਸੀਮਾ ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਕੈਚ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕੇਕੇਆਰ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਬਚਿਆ।
2 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੇਕੇਆਰ ਨੇ ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰੋਵਮੈਨ ਪਾਵੇਲ ਨੂੰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਸੁਪਰ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸ ਯਾਦਵ ਦੁਆਰਾ ਸੁੱਟੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਚੌਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲਈ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੇਕੇਆਰ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ 8ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੇ 8 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਿੱਤਾਂ ਅਤੇ 5 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ: ਮੈਚ ਦਾ ਹੀਰੋ
ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪਲ 'ਤੇ ਬੱਲੇ ਨਾਲ 83 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਸੀ। ਆਪਣੀ 51 ਗੇਂਦਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੇ 7 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 5 ਛੱਕੇ ਲਗਾਏ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਦਿਗਵੇਸ਼ ਰਾਠੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਪਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਕੇਕੇਆਰ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 155 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ।
ਮੋਹਸਿਨ ਖਾਨ ਨੇ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ
ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਖਨਊ ਲਈ ਸਾਰੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਮੋਹਸਿਨ ਖਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 23 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ - ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਸੀ।
#KKR win the first SUPER OVER of the season 🤩@kkriders with a hard earned win after 42 overs of topsy turvy cricket 👏
LSG ਨੇ ਵੀ 155 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ
KKR ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਲਖਨਊ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਪਦਾ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਵਿੱਚ, ਕਾਰਤਿਕ ਤਿਆਗੀ ਨੇ 16 ਦੌੜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੈਚ ਟਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ ਨੇ ਇਸ ਮੋੜ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਆਖਰੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਛੱਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ। ਲਖਨਊ ਲਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰਰ ਮਾਰਕਰ (31), ਪੰਤ (42), ਬਡੋਨੀ (24), ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ (19) ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, KKR ਲਈ, ਸੁਨੀਲ ਨਰਾਇਣ ਅਤੇ ਵਰੁਣ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਨਰਾਇਣ ਨੇ ਚਾਰ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 23 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਰੁਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 33 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।