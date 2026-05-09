ਫਿਨ ਐਲਨ ਦਾ ਤੂਫਾਨੀ ਸੈਂਕੜਾ, KKR ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ
ਸਪਿਨਰਾਂ ਅਤੇ ਫਿਨ ਐਲਨ ਦੇ ਅਜੇਤੂ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕੇਕੇਆਰ ਨੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਅੱਠ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।
Published : May 9, 2026 at 6:53 AM IST
ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ (KKR) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 8 ਮਈ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ (DC) ਨੂੰ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਫਿਨ ਐਲਨ ਦੇ 47 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਅਜੇਤੂ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕੇਕੇਆਰ ਨੇ 35 ਗੇਂਦਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ 143 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕੇਕੇਆਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ 9 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਅੰਕ ਸੂਚੀ 'ਚ 7ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
KKR in the first 6 matches - 1 Point.
KKR in the next 4 matches - 8 Points.
KKR in the next 4 matches - 8 Points.
'ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਮਗਰੋਂ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ'
ਐਲਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਬੋਤਮ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਦਸ ਛੱਕੇ ਵੀ ਮਾਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੇ ਕੈਮਰੂਨ ਗ੍ਰੀਨ ਨਾਲ ਤੀਜੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 64 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 116 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਕਪਤਾਨ ਰਹਾਣੇ ਨੇ 13 ਅਤੇ ਰਘੁਵੰਸ਼ੀ ਨੇ 1 ਦੌੜ ਬਣਾਈ। ਕੇਕੇਆਰ ਦੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪਿਨਰਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਚ ਅਨੁਕੁਲ ਰਾਏ, ਸੁਨੀਲ ਨਰਾਇਣ ਅਤੇ ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 12 ਓਵਰਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ 76 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡੀਸੀ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਸਿਰਫ 142 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕੀ।
First 18 balls - 20 runs.
Next 29 balls - 80 runs.
100* (47) WITH 10 SIXES BY FINN ALLEN.
Next 29 balls - 80 runs.
ਕੇਕੇਆਰ ਦੇ ਸਪਿਨਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੇਡ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਸੀ ਕਿ 11ਵੇਂ ਅਤੇ 16ਵੇਂ ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡੀਸੀ ਦੀ ਟੀਮ ਸਿਰਫ 20 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਵੀ ਗੁਆਈਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਪਾਥੁਮ ਨਿਸਾਂਕਾ ਨੇ 50, ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਨੇ 23 ਅਤੇ ਆਖਿਰ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 28 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 39 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਕੇਕੇਆਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪਿਨਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਕਾਰਤਿਕ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਪਾਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 25 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਮੈਚ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਾਏ।
ਆਈਪੀਐਲ ਦੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੇਕੇਆਰ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੱਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ
13 ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਮੈਕੁਲਮ ਬਨਾਮ ਆਰਸੀਬੀ ਬੈਂਗਲੁਰੂ 2008
ਆਂਦਰੇ ਰਸਲ ਬਨਾਮ ਸੀਐਸਕੇ ਚੇਨਈ 2018
10 ਫਿਨ ਐਲਨ ਬਨਾਮ ਡੀਸੀ ਦਿੱਲੀ 2026
ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਕੇਕੇਆਰ ਲਈ ਸੈਂਕੜਾ
158*(73) ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਮੈਕੁਲਮ ਬਨਾਮ ਆਰਸੀਬੀ ਬੈਂਗਲੁਰੂ 2008
104(51) ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਅਈਅਰ ਬਨਾਮ ਐਮਆਈ ਵਾਨਖੇੜੇ 2023
109(56) ਸੁਨੀਲ ਨਰਾਇਣ ਬਨਾਮ ਆਰਆਰ ਕੋਲਕਾਤਾ 2024
100*(47) ਫਿਨ ਐਲਨ ਬਨਾਮ ਡੀਸੀ ਦਿੱਲੀ 2026
2026 ਵਿੱਚ ਫਿਨ ਐਲਨ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਟੀ-20 ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਪਰਥ ਸਕੋਰਚਰਜ਼ ਲਈ 101 (53) ਬੀਬੀਐਲ
ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਈ 100 * (33)
ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਕੇਕੇਆਰ ਲਈ 100*(47)