ਕੇਕੇਆਰ ਆਈਪੀਐਲ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ:, ਆਸਿਫ਼ ਅਤੇ ਵਾਰੀਅਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ

ਕੇਕੇਆਰ ਨੇ ਆਈਪੀਐਲ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ; ਆਸਿਫ਼ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਾਮਲ। ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੋ...

ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 19, 2026 at 12:02 PM IST

ਕੋਲਕਾਤਾ: ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ (ਕੇਕੇਆਰ) ਨੇ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੇਐਮ ਆਸਿਫ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸੰਦੀਪ ਵਾਰੀਅਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਸਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (ਆਈਪੀਐਲ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡੀ ਗਈ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਰਾਣਾ ਦੇ ਵੱਜੀ ਸੱਟ

ਰਾਣਾ ਦੇ ਸੱਜੇ ਗੋਡੇ ਦੇ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਖਿਚਾਅ ਕਾਰਨ ਕੇਕੇਆਰ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਸੱਟ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਅਭਿਆਸ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਅਜੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਕੇਆਰ ਟੀਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਿਮਰਜੀਤ ਨੇ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ (2022, 2024) ਅਤੇ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਸ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਲਈ ਖੇਡਿਆ ਹੈ, 14 ਆਈਪੀਐਲ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਆਸਿਫ ਅਤੇ ਵਾਰੀਅਰ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਈਡਨ ਗਾਰਡਨਜ਼ ਵਿਖੇ ਕੇਕੇਆਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰਾਇਲਾਂ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਟਰਾਇਲਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਕਾਊਟਿੰਗ ਮੁਖੀ, ਬੀਜੂ ਜਾਰਜ ਅਤੇ ਮਨਵਿੰਦਰ ਬਿਸਲਾ ਨੇ ਕੀਤੀ।

ਆਸਿਫ਼ ਨੇ ਸਈਅਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਲੀ ਟਰਾਫੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਮੁੰਬਈ ਵਿਰੁੱਧ 24 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ; ਉਹ 140 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ 32 ਸਾਲਾ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਈਪੀਐਲ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉਹ ਸੱਤ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

34 ਸਾਲਾ ਵਾਰੀਅਰ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਕੇਕੇਆਰ ਲਈ ਆਪਣਾ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਸ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ 10 ਆਈਪੀਐਲ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਮਥੇਸ਼ਾ ਪਥੀਰਾਣਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।

18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਇਸ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੌਰਾਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਖਿਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਚਾਰ ਓਵਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟੀਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸਦੇ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਸਦੇ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"

ਕੇਕੇਆਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਮੁਸਤਫਿਜ਼ੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਬਲੇਸਿੰਗ ਮੁਜ਼ਾਰਾਬਾਨੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿੰਕਿਆ ਰਹਾਣੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਾਇਰ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ੇਨ ਵਾਟਸਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਿਮ ਸਾਊਥੀ ਨੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੋਚ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਡਵੇਨ ਬ੍ਰਾਵੋ ਟੀਮ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।

ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਟੀਮ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾਇਰ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਕੋਚਿੰਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬੱਲੇਬਾਜ਼, ਆਂਦਰੇ ਰਸਲ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਕੋਚ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ।

ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ: ਫਿਨ ਐਲਨ (₹2 ਕਰੋੜ), ਟਿਮ ਸੀਫਰਟ (₹1.5 ਕਰੋੜ), ਅਤੇ ਰਚਿਨ ਰਵਿੰਦਰ (₹2 ਕਰੋੜ)। ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਪਿਨਰ ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਵੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੀਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ - ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਕੈਮਰਨ ਗ੍ਰੀਨ (₹25.20 ਕਰੋੜ) - ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸੁਨੀਲ ਨਾਰਾਇਣ, ਰੋਵਮੈਨ ਪਾਵੇਲ ਅਤੇ ਰਸਲ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਟੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਕੇਕੇਆਰ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟੀਮ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰੇਲੂ ਮੈਚ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਡੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਟੀਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

