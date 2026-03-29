IPL 2026: ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਸ਼ੋਏਬ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਪਿੱਛੇ

ਕਿੰਗ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।

VIRAT KOHLI RECORDS IN IPL
ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 29, 2026 at 5:09 PM IST

Virat kohli IPL Records: ਆਰਸੀਬੀ ਦੇ ਸਟਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਰੁੱਧ 202 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ਼ 15.4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਵਿਰਾਟ ਨੇ 38 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 69 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਟੀਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਆਰਸੀਬੀ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਕਈ ਦੁਰਲੱਭ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀ ਹਨ।

ਚੇਜ਼ ਮਾਸਟਰ ਕੋਹਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡ

ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 4000 ਦੌੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਨਾਲ, ਵਿਰਾਟ ਨੇ ਹੁਣ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁੱਲ 4027 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ 4000 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਡੇਵਿਡ ਵਾਰਨਰ (3285 ਦੌੜਾਂ) ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।

IPL ਵਿੱਚ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼

  • 4027 - ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ
  • 3285 - ਡੇਵਿਡ ਵਾਰਨਰ
  • 3238 - ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ

ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਸ਼ੋਏਬ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਪਿੱਛੇ

ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੁਰਲੱਭ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਵਿਰਾਟ ਨੇ 415 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 13,581 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸ਼ੋਏਬ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਨੇ 557 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 13,571 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ 14,562 ਦੌੜਾਂ (463 ਮੈਚ) ਨਾਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹਨ।

ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ

  • ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ - ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ - 463 ਮੈਚ - 14,562 ਦੌੜਾਂ
  • ਕੀਰੋਨ ਪੋਲਾਰਡ - ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ - 735 ਮੈਚ - 14,482 ਦੌੜਾਂ
  • ਐਲੇਕਸ ਹੇਲਸ - ਇੰਗਲੈਂਡ - 528 ਮੈਚ - 14,449 ਦੌੜਾਂ
  • ਡੇਵਿਡ ਵਾਰਨਰ - ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ - 433 ਮੈਚ - 14,063 ਦੌੜਾਂ
  • ਜੋਸ ਬਟਲਰ - ਇੰਗਲੈਂਡ - 493 ਮੈਚ - 13,845 ਦੌੜਾਂ
  • ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ - ਭਾਰਤ - 415 ਮੈਚ - 13,581 ਦੌੜਾਂ
  • ਸ਼ੋਇਬ ਮਲਿਕ - ਪਾਕਿਸਤਾਨ - 557 ਮੈਚ - 13,571 ਦੌੜਾਂ
  • ਜੇਮਜ਼ ਵਿੰਸ - ਇੰਗਲੈਂਡ - 470 ਮੈਚ - 13,102 ਦੌੜਾਂ
  • ਕਵਿੰਟਨ ਡੀ ਕੌਕ - ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ - 439 ਮੈਚ - 12,322 ਦੌੜਾਂ
  • ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ - ਭਾਰਤ - 463 ਮੈਚ - 12,248 ਦੌੜਾਂ

ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਪਿੱਛੇ

ਵਿਰਾਟ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਦੇ ਸਟਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਚਿੰਨਾਸਵਾਮੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ 1288 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ, ਉਸਨੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ (ਵਾਨਖੇੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ 1265 ਦੌੜਾਂ) ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵਿਰਾਟ ਦਾ 64ਵਾਂ ਆਈਪੀਐਲ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਹੈ। ਵਿਰਾਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਵਿਰਾਟ ਨੇ 268 ਆਈਪੀਐਲ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 64 ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਡੇਵਿਡ ਵਾਰਨਰ (62) ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।

