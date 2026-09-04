ਚੀਨ ਮਾਸਟਰਜ਼ 2026: ਕਿਦਾਂਬੀ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਲੀ ਚੇਉਕ ਯੀਯੂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ
ਕਿਦਾਂਬੀ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਚਾਈਨਾ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਦੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਲੀ ਚੇਉਕ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਗੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਏ।
Published : September 4, 2026 at 1:52 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕਿਦਾਂਬੀ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਦਾ ਚਾਈਨਾ ਮਾਸਟਰਜ਼ 2026 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦੌਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਲੀ ਚੇਉਕ ਯੀਯੂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਪਰ 750 ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਟਲਰ ਸ਼ੇਨਜ਼ੇਨ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ 21-16, 21-16 ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਅੰਕ ਜਿੱਤੇ
ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਅੰਕ ਜਿੱਤੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਸ਼ਟਲਰ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਲੈਅ ਲੱਭ ਲਈ ਅਤੇ ਖੇਡ 'ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਖੇਡ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲੀਡ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਨੇ ਖੇਡ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਪੰਜ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ।
LI-NING China Masters 2026— BWFScore (@BWFScore) September 4, 2026
MS - QF
21 21 🇭🇰LEE Cheuk Yiu🥇
16 16 🇮🇳KIDAMBI Srikanth
🕚 in 39 minutes
4-0 ਦੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ
ਦੂਜੇ ਗੇਮ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਕੋਲ ਲੀਡ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4-0 ਦੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਅਣ-ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਸਕੋਰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਨੇ 15-14 ਦੀ ਲੀਡ ਵੀ ਲੈ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ 21 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ।
ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਦਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਟਲਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਪਰ 750 ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 35 ਮਿੰਟ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਨੰਬਰ 21 ਚੀਨੀ ਤਾਈਪੇ ਦੇ ਚੀ ਯੂ-ਜੇਨ ਨੂੰ 21-16, 21-15 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਤੀਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੀ-ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਨੰਬਰ 9 ਵਿਕਟਰ ਲਾਈ ਨੂੰ 21-18, 21-19 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਲਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿੱਤ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਉਮੀਦਾਂ ਜਗਾਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ।