ਮੇਸੀ ਦੀ ਟੀਮ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼; ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਰਲ ਖੇਡਣ ਨਹੀਂ ਆਈ ਟੀਮ
ਕੇਰਲ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਥੇ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਨਹੀਂ ਆਈ।
Published : April 3, 2026 at 3:29 PM IST
ਕੋਚੀ: ਕੇਰਲ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਵੀ. ਅਬਦੁਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਥੇ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਨਾ ਆ ਕੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਬਦੁਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ ਅਤੇ ਲਿਓਨਲ ਮੈਸੀ ਕੇਰਲ ਆਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਚ ਖੇਡਣ।
ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਮੇਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ ਲਈ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੋਖੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਈ।"
ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਕੀਤਾ
ਕੇਰਲ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਪਰ ਉੱਥੇ ਖੇਡਣ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਰਲ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਟੀਮ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ। "ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ।"
ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ ਕੇਰਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ?
ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏਐਫਏ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਰਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਏਐਫਏ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰੀ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਸੀ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਏਐਫਏ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਮੇਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਆਉਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੈਚ ਜੋ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਨਬੰਵਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕੋਚੀ ਦੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਮੇਸੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ ਸੀ ਜੋ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ।
ਮੈਸੀ ਦਾ ਗੌਟ ਟੂਰ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ 2025
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਪਿਛਲੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ "ਮੈਸੀ ਗੌਟ ਟੂਰ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ 2025" ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਸੀ ਦੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੋਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਚ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਸ ਦੌਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਸਾਲਟ ਲੇਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਦੰਤਕਥਾ ਦੀ 2011 ਦੀ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ।